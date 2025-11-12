被問「放颱風假才放帥照」？ 蔣萬安：更關心宜蘭積淹水

台北市長蔣萬安出席環保志義工頒獎典禮。（記者田裕華攝）

北北基桃昨天打破「同步」只有桃園停止上班上課，今天4市再度同步決定上班上課，台北市長蔣萬安被發現臉書粉絲專頁的「颱風假」照片有玄機，「放假才放帥照」；他今（12）天表示，一切依照科學和專業的數據，他更關心宜蘭積淹水的情況，也向宜蘭縣長林姿妙表示，只要有需要，北市隨時提供資源協助。

蔣萬安今天出席環保志義工頒獎典禮，被媒體追問到個人臉書宣布「颱風假」，是不是「放假才放帥照」，他表示，都是依照科學和專業的數據，氣象團隊提供相關資料，經過充分的討論交換意見而做決定，一切依照相關標準和科學數據。

蔣萬安提到，他現在更關心的是宜蘭受颱風影響的豪大雨，在蘇澳、冬山等地造成積淹水的災情，他從昨晚就特別關注，他太太也非常的關心；所以他在第一時間就跟林縣長聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供相關的支援，北市隨時可以派人力、機具、移動式抽水機等來協助，儘快的協助讓宜蘭積淹水地方復原。

蔣萬安轉述林姿妙表示，相關積淹水已經慢慢的消退，但是有幾處可能還是需要；因此後續的協助已請消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要宜蘭有需要，北市即刻派支援過去。

台北市長蔣萬安出席環保志義工頒獎典禮。（記者何玉華攝）

