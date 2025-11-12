于北辰為軍方設靶場緩頰 強調不會有一顆子彈跑出來

議員于北辰質詢時為軍方設靶場緩頰，強調不會有一顆子彈跑出來，民政局長強調行文軍方都沒有回應。（記者謝武雄攝）

桃園市議員梁為超、吳嘉和、謝美英日前在市議會聯合質詢時，嚴厲譴責國防部未經地方溝通協調，計畫在龍岡地區設置靶場或大型彈藥庫，引發地方強烈反彈，三位議員除堅決反對外，將陳情書遞交給市長張善政；軍方出身的市議員于北辰今質詢時則為軍方緩頰，強調未來只有靶場沒有彈藥庫，此外靶場採全罩式方式，不會有一顆子彈飛出。

民政局長劉思遠則無奈表示，多次行文陸軍總部、第六軍團都沒有回文，本月24日與軍方會議將再度提出地方的疑慮；張善政則表示，尊重于北辰議員軍事專業背景，會協調軍方召開說明會，讓地方了解靶場設置狀況。

于北辰說，國防部想在北中南各設一處靶場，每一靶場費用超過10億元，除了全罩式嚴格控制噪音外，也不會讓子彈飛出來，他和軍方討論過，軍方非常願意和地方溝通；此外，國防部設置的是專業靶場，絕對沒有彈藥庫，連臨時彈藥庫都沒有，他希望讓軍方在不擾民情況下設置靶場，達到軍民共榮。

據悉，梁為超、吳嘉和、謝美英除在議會質詢外，大龍岡地區10餘位里長也到場聲援，並於議事堂前高喊「反對設立彈藥庫」口號，展現地方堅定立場。

梁為超也批評，軍方事前毫無公開說明與溝通，意圖強行推動，靶場面積更高達一萬五千坪，居民普遍質疑「名為靶場、實為彈藥庫」，且軍方作業過程不透明，嚴重威脅民眾生命財產安全。

