宜蘭暴雨淹水》藍議員PO照稱「老闆辦流水席」 網怒轟：人民淹水你在吃大餐

宜蘭餐廳淹水仍照常營業，老闆涉水端菜。（圖擷取自 臉書）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，宜蘭降下致災性豪雨，各地傳出災情。中國國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧竟然將餐廳的淹水照拍片PO網，並表示「羅東七吋六餐廳，老闆辦流水席」。網友看到貼文後怒轟「確定要選鎮長嗎？不要秀下限」

陳鴻禧在臉書PO出一段影片，可以看到影片中的羅東一處餐廳內淹水，而餐廳繼續營業，餐廳老闆涉水端菜，許多食客們照常用餐，陳鴻禧在貼文中表示「羅東七吋六餐廳，老闆辦流水席」。

網友們看到貼文後紛紛留言「蘇澳鎮長在勘災，有人吃餐宴還拍照調侃流水席。可悲」、「羅東淹水都沒有人理會選舉時應該有抉擇？」、「明天上班上課都還沒公佈，你還在吃吃喝喝，羅東鎮長怎麼選得上啊」、「你這種議員選來颱風天吃大餐的，人民淹水，你他X在吃大餐」、「看不懂宜蘭羅東災情很嚴重，還有心情吃吃喝喝。不去關心人民災情如何，吃喝就有選票嗎！選你，是要你可以幫幫人民，不是吃喝。請關心災情。」

