為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭暴雨淹水》藍議員PO照稱「老闆辦流水席」 網怒轟：人民淹水你在吃大餐

    2025/11/12 11:21 即時新聞／綜合報導
    宜蘭餐廳淹水仍照常營業，老闆涉水端菜。（圖擷取自 臉書）

    宜蘭餐廳淹水仍照常營業，老闆涉水端菜。（圖擷取自 臉書）

    受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，宜蘭降下致災性豪雨，各地傳出災情。中國國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧竟然將餐廳的淹水照拍片PO網，並表示「羅東七吋六餐廳，老闆辦流水席」。網友看到貼文後怒轟「確定要選鎮長嗎？不要秀下限」

    陳鴻禧在臉書PO出一段影片，可以看到影片中的羅東一處餐廳內淹水，而餐廳繼續營業，餐廳老闆涉水端菜，許多食客們照常用餐，陳鴻禧在貼文中表示「羅東七吋六餐廳，老闆辦流水席」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「蘇澳鎮長在勘災，有人吃餐宴還拍照調侃流水席。可悲」、「羅東淹水都沒有人理會選舉時應該有抉擇？」、「明天上班上課都還沒公佈，你還在吃吃喝喝，羅東鎮長怎麼選得上啊」、「你這種議員選來颱風天吃大餐的，人民淹水，你他X在吃大餐」、「看不懂宜蘭羅東災情很嚴重，還有心情吃吃喝喝。不去關心人民災情如何，吃喝就有選票嗎！選你，是要你可以幫幫人民，不是吃喝。請關心災情。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播