到底是誰「此地無銀三百兩」？ 林楚茵發文反擊

民進黨立委林楚茵今針對聯合報「海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？」一文回應。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

民進黨立委林楚茵今針對聯合報「海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？」一文回應，「聯合報不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊「揭露真相」的人，這套路是不是很熟悉？就像聯手國民黨立委王鴻薇一樣，栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是『此地無銀三百兩』！」

「到底是誰『此地無銀三百兩』？」林楚茵於臉書粉專發文提到，聯合報指控她要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」。楚茵就整理出報告內容公布出來，讓更多人知道中國的認知作戰到底多嚴重，害怕真相被揭露的媒體，又是多認真幫中共洗地！

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，根據國防部書面報告內容，證實她10月20日在國防外交委員會的質詢外，真相數字更為驚人，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，而中共攻擊手法歸納為以下五大論述主軸：

第1點，質疑「經費浪費與貪汙」（佔 51.91％）

這正是她在質詢中提到，中共刻意渲染「造價高、效能低」的印象，報告證實中共散播「500億元潛艦潛不下，錢進了誰口袋？」等貼文煽動不滿情緒，並稱「浪費血汗錢」、「詐騙錢坑」等論述。

第2點，質疑「技術與品質缺陷」（佔 37.08％）

這也呼應了她質詢的重點，報告證實，中共炒作「艇體外殼凹陷變形」、「浮不起來」等謠言。

第3點，質疑這是「政治宣傳工具」（佔 9.53％）

報告指出，中共指控潛艦是「選前硬湊政績」、「大內宣」，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任。

第4點，質疑、「實戰價值低下」 （佔 1.17％）

國防部報告指出，輿論嘲諷海鯤軍艦只是「模型艦」、「玩具艦」，稱其「不堪一擊」，藉此打擊我軍民信心。

第5點，質疑「潛艦自製率低」 （佔 0.30％）

報告揭露，中共強調我國潛艦自製率僅約40％，質疑臺灣「只是造了一個殼子」，藉此貶低國防自主的意義。

報告更點明，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播。而聯合報的這篇評論，完美示範了什麼叫「在地協力者」：通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿「福建艦」來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共「實戰價值低下」的認知作戰嗎？

林楚茵坦言，「面對敵人，我們必須先『辨識威脅』，才能『反制威脅』。」這也是身為國防外交委員的楚茵在立法院要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓聯合報發專文批判，這也是「一魚兩吃」，一來揭露中共認知作戰手法，二來釣出中共在地協力者的協同作為，這不是楚茵的三百兩，是中共與協力者們的共舞示範「此地無銀三百兩」！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法