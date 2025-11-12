為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    長沙旺旺黑皮隊稱「為兩岸搭起交流橋樑」 周軒：棒球統戰早開始了

    2025/11/12 09:55 即時新聞／綜合報導
    CPB昨天11月11日官宣第一支隊伍，叫做長沙旺旺黑皮隊。（圖擷取自 臉書）

    中國棒球城市聯賽（CPB）明年初開打引熱議，而CPB不僅新球隊「上海兄弟」隊名與中職「中信兄弟」高度相似，更規定每隊必須納入10名台港澳球員，引發「棒球統戰」疑慮。對此，政治工作者周軒表示，昨天11月11日官宣第一支隊伍，叫做長沙旺旺黑皮隊，CPB官網這樣形容：「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」棒球統戰早就開始了。

    周軒在臉書PO文表示，中國棒球城市聯賽，叫做CPB，昨天11月11日官宣第一支隊伍，叫做長沙旺旺黑皮隊，想也知道，這是蔡衍明的球隊「旺旺誕生於台灣，生長於大陸，長沙是旺旺在大陸的家鄉與主場，希望藉由旺旺為兩岸棒球運動員搭起一座交流橋樑。」

    周軒指出CPB官網這樣形容：「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」

    周軒直言，各位之前以為的都是真的，棒球統戰早就開始了。

    蔡衍明的球隊「旺旺誕生於台灣，生長於大陸，長沙是旺旺在大陸的家鄉與主場，希望藉由旺旺為兩岸棒球運動員搭起一座交流橋樑。」（圖擷取自 臉書）

