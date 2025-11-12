反制中共懲獨22條「跨國鎮壓」 陸委會：將促請國際拒承認通緝效力

陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。（記者羅沛德攝）

針對中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，陸委會主委邱垂正今天在立法院表示，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中共跨國鎮壓的唯一受害者。

立法院內政委員會今日邀請陸委會進行業務報告，邱垂正指出，該會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。

邱垂正談及，今年520後，中共透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、混合認知戰與灰色地帶侵擾等多重手段，日益升高對台複合施壓，成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅；近期藉由「三個80週年」系列活動宣傳其對台主權主張，並在國際場域宣傳「一中原則」、扭曲聯大2758號決議，壓縮台灣國際空間。

邱垂正說，另一方面，中共持續推動「促融、促統」，10月以來，中共高層三度提及「推進統一」， 並強調「統一後的好處」。中共在10月召開四中全會通過「十五五」規劃建議，涉台部分仍重申推動「兩岸融合發展」。面對中共對台施壓脅迫， 政府積極落實「和平4大支柱行動方案」及「國安統戰威脅17項因應策略」堅定捍衛國家主權、安全與民眾福祉，致力維護台海和平穩定現狀。

邱垂正提及，國人赴中的人身安全，一向是政府所關心與重視的議題。自去年1月1日迄今年10月31日止，陸委會接獲國人赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共有關部門限制人身自由者，計223人。前揭統計中，因涉宗教因素遭中共有關部門逮捕關押者，計有14名，迄今均未獲釋返台國人赴中仍具高度安全風險。

邱垂正強調，針對中共對台強化統戰滲透，破壞兩岸單一身份制度，政府已訂自明年1月1日正式實施常態化、制度化查核對國家有高度忠誠義務的軍公教人員，不得在中國設籍及領用中共身分證件。這是為了強化我們的民主韌性與國家安全，更是為了保護我們珍視的自由民主和生活方式。

邱垂正也說，中共藉由國安法制、融合策略與「愛國者治理」，加深對港澳之掌控，並在各領域廣設國安紅線，持續削弱香港的基本自由，澳門多元意見表達空間亦漸遭限縮。今年9月10日已修正「行政院及所屬各機關人員赴香港或澳門注意事項」，明定我政府相關人員赴港澳，不論平日、假日及事由，應在行前通報及完成人事差勤系統登錄作業。

另外，邱垂正指出，明年中國將在深圳舉辦APEC峰會針對中共設置「一中原則」作為我國與會的政治前提， 政府對參與APEC立場明確，台灣與中國均為APEC正式成員，台灣參與各項APEC 活動是正當的權利，APEC場域不存在中共所謂「一中原則」。

邱垂正說，面對中共無理打壓台灣的國際參與，台灣不會屈從，更不會接受無理的條件。有關明年台灣參與APEC 各種可能情境與狀況，該會將協助主管機關審慎評估及妥善因應，堅守我國作為APEC正式成員的地位和尊嚴。

邱垂正表示，中共長期對台採取拉打、軟硬兩手策略，將經貿手段武器化，並作為對台統戰分化工具，操作兩岸融合發展措施推出「惠台」或補助政策期磁吸我企業、人才及資金，企圖藉以達成「促融、促統」之政治目的。

邱垂正提及，政府將審慎評估並妥適應處中共對我經貿統戰滲透及經濟脅迫，本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿進行必要、有序的策略性結構調整，強化兩岸經貿風險管控，並持續掌握中方經貿政策對台商投資經營的影響， 配合相關主管機關政策措施，提供台商諮詢輔導服務，協助我業者因應。

