批酸蕭美琴者「羨慕嫉妒恨」 葉耀元：為台灣努力應感到驕傲

副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。（美聯社）

副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會引國際矚目，卻遭部分人士攻擊。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元有感而發表示，「作為台灣人，我們本應該為自己的國家感到驕傲。不是只有在世界棒球12強奪冠的時候感到驕傲」、「而是時時刻刻我們都以『為了台灣努力』這件事感到驕傲」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發鏡新聞主播王顯瑜PO文並附上《鏡報》「陳嘉宏專欄：對蕭美琴的羨慕嫉妒恨從何而來」文章截圖，內容提及「國民黨曾在台灣長期執政，非常瞭解幾十年來台灣國際地位遭受打壓，中華民國在外交場域上行不得也的困境，自然也很清楚今天蕭美琴能夠排除萬難登上歐洲議會公開演講的外交出擊有多不容易......所謂『酸葡萄』，就是自己做不到的，別人做到了；自己進不去的，別人進去了。不只如此，這個『別人』，還是那個他們當年眼中『不懂外交』、『粗魯不文』、『只會衝撞』的民進黨。」

請繼續往下閱讀...

葉耀元坦言，在中共強烈的國際壓迫之下，任何對於自己國家副元首有能力跟機會可以在國際舞台上發光發熱卻用羨慕嫉妒這種負面的情緒，然後極盡所能的貶低我國的外交與執政團隊，除了不知道什麼原因而產生對民進黨的恨之外，不然就是中共的同路人。

葉耀元認為，「畢竟作為台灣人，我們本來就應該為了自己的國家感到驕傲。不是只有在世界棒球十二強奪冠的時候感到驕傲，也不是只有在李洋、王齊麟、林郁婷在奧運奪拿到金牌的時候感到驕傲，而是時時刻刻我們都以『為了台灣努力』這件事感到驕傲」。

蕭美琴。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法