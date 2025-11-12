曝2011蔡英文訪歐經歷 謝志偉：如今柏林充滿台灣旋風+小英魅力

我國駐歐盟大使謝志偉分享，2011年他與當時是民進黨主席的蔡英文陪團短訪柏林倫敦雙城2天的經歷，指出正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權的這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」。（圖擷取自臉書）

副總統蕭美琴、前總統蔡英文一週內相繼訪問歐洲，凸顯台歐關係顯著升溫。對此，我國駐歐盟大使謝志偉分享，2011年他與當時是民進黨主席的蔡英文陪團短訪柏林倫敦雙城2天的經歷，指出正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權的這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」。

謝志偉在臉書PO文表示，14年前，2011年的6月，民進黨蔡英文主席邀謝志偉陪團短訪柏林倫敦雙城前後各兩天，謝志偉時為民進黨的外交顧問，登機前，我們在桃園機場貴賓室食用簡餐候機時，我端著一盤水果坐下來對她及其他隨行人員說：「各位，餐桌禮儀一大堆，我之前當了兩年駐德大使，只學到一個心得。」主席好奇地問：「什麼心得？」謝指偉指著水果盤裏的一根香蕉，說：「什麼食物都能和別人分享，只有香蕉不行。」主席和其他人同時問：「為什麼？」謝志偉：「因為會斷蕉（交）。」語畢，大家頓時笑了起來。

謝志偉指出，今天台灣的邦交國固然不多，但理念相同的盟友卻越來越多到遍及世界各角落！正是「道不同，不相為謀」而「有志一同者，攜手相伴也」，隔年，蔡主席競選總統失利。2016再戰，一掃陰霾。當年八月，銜蔡總統之命二度使德，前後八年，繼續當年（2005-2007）阿扁總統派他首度駐德時即已開展的的外交作為之一：即是讓全德各界認識台灣是個基因裏已含「自由、民主、人權」的國家，和中國剛好相反。

謝志偉續指，為此還特別在代表處裏設了一名「人權專員」。中國民運、圖博/藏人、維吾爾族、南蒙古人、香港人及德國各人權團體及包括國會議員等政治人物都是我處合作、交往而共同抗中的對象，這次小英總統應「柏林自由基金會」之邀赴德演講，所至之處，風靡一時，備受尊崇。雖未能在場，但遠遠地，仍感受到那些德國朋友們的雀躍心跳聲，他知道，他們對能一嘗宿願親炙小英總統的風采及風格都非常興奮與感激。

謝志偉直言，而正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權的這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」，對了，那一趟短訪雙城的隨行者還有今天的蕭副總統及高雄巿市長陳其邁。

