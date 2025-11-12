未獲清大科法所續聘 翁曉玲嗆：只是沒開課 可去問有沒被fire

國民黨立委翁曉玲未獲清大續聘科技法律研究所教授。（資料照）

國民黨立委翁曉玲未獲清大續聘科技法律研究所教授，她今早受訪表示，她只是沒開課，就被形容成是被解聘，這是不實訊息，「大家可以去問問看清大，她到底有沒有被fire掉？」

翁曉玲表示，昨天一些綠媒確實是對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。但她在清大總共有兩個系所一起合併，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。

翁曉玲表示，她在擔任立法委員之後分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說非常吃力，所以她其實現在大概就是維持一年為學校開一門課。因為她的主聘是在通識中心，所以她當然還是以在通識大學部的學生開課為主。

翁曉玲解釋，所以並不是像綠媒說的好像她被清大解聘了，她只是沒開課，就被形容成是被解聘。像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己查證一下。

翁曉玲強調，她現在回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。所以在立法院工作這麼沉重的情況之下，當然她要做些取捨，也沒有辦法在不同的系所同時開課。

翁曉玲說，大家可以去問問看清大，她到底有沒有被fire掉？她只是沒有在清大科法所合併那裏開課了。當然也是因為之後她也沒有時間去那裏開課，所以從系所的角度，他們做一些安排，對她來說，其實無傷大雅，她並不是那麼有足夠的時間去另外的系所再開課。

