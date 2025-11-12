為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    未獲清大科法所續聘 翁曉玲嗆：只是沒開課 可去問有沒被fire

    2025/11/12 09:14 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委翁曉玲未獲清大續聘科技法律研究所教授。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲未獲清大續聘科技法律研究所教授。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲未獲清大續聘科技法律研究所教授，她今早受訪表示，她只是沒開課，就被形容成是被解聘，這是不實訊息，「大家可以去問問看清大，她到底有沒有被fire掉？」

    翁曉玲表示，昨天一些綠媒確實是對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。但她在清大總共有兩個系所一起合併，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。

    翁曉玲表示，她在擔任立法委員之後分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說非常吃力，所以她其實現在大概就是維持一年為學校開一門課。因為她的主聘是在通識中心，所以她當然還是以在通識大學部的學生開課為主。

    翁曉玲解釋，所以並不是像綠媒說的好像她被清大解聘了，她只是沒開課，就被形容成是被解聘。像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己查證一下。

    翁曉玲強調，她現在回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。所以在立法院工作這麼沉重的情況之下，當然她要做些取捨，也沒有辦法在不同的系所同時開課。

    翁曉玲說，大家可以去問問看清大，她到底有沒有被fire掉？她只是沒有在清大科法所合併那裏開課了。當然也是因為之後她也沒有時間去那裏開課，所以從系所的角度，他們做一些安排，對她來說，其實無傷大雅，她並不是那麼有足夠的時間去另外的系所再開課。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播