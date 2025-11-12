蔡英文訪德登柏林自由會議 張育萌：把台灣經驗放進全球的民主敘事

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（取自直播畫面）

前總統蔡英文近日應邀於德國舉辦的首屆「柏林自由會議」發表演說，並於德國當地時間10日受邀到德國國會大廈茶敘。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，11月9日正值柏林圍牆倒塌，就在這一天，蔡英文以台灣卸任總統的身分，在睽違15年後踏上德國的土地。張育萌直言，「台灣必須多麽努力，才能走到這一步？」

張育萌在臉書發文指出，「誰能想到，柏林圍牆倒塌36年後，台灣的卸任總統能踏上德國的土地」。他表示11月9日這天，是柏林圍牆倒塌的日子，對德國人而言，這一天何其重要？而就在這一天，蔡英文以台灣卸任總統的身分，踏上德國的土地。

「這件事對台灣來說，有多不容易？」張育萌表示，上一次，小英總統入境德國，已經是15年前的夏天了。當時是2011年，小英還是民進黨主席，由當時的民進黨發言人陳其邁陪同。當時蔡主席就曾嚴正向德國媒體表達，中國必須尊重台灣主權。

如今睽違15年，小英再次踏上德國的土地，張育萌直言，這次不是過境，也不是視訊，而是登上「柏林自由會議」的演講台。他也說明，柏林絕對是冷戰結束、民主獲勝的象徵地之一。小英這次以卸任總統的身分，在柏林談「台灣的民主韌性」，把台灣經驗放進全球的民主敘事主軸。

張育萌指出，從2020年開始，蔡英文總統每年都用視訊，在哥本哈根民主高峰會發表演講。小英卸任後，今年5月親自出席哥本哈根高峰會，在丹麥感謝長期以來對台灣的支持。

張育萌強調，這次踏上柏林，不只代表這幾年來，台灣與歐盟國家關係越來越緊密。台灣也已經擺脫早年在外交場域「求生存」的情境，蔡英文這次親自代表台灣，分享「民主防衛經驗」，也代表了台灣正在向世界輸出我們共同珍視的價值。

張育萌提到，小英總統旋風訪德，在柏林演講後，再前往德國國會，在這座正好位在東西德交界的建築，見到國會友台小組的主席。跨越15年的時間維度，小英出訪時的身分，也從反對黨領袖成為卸任總統——這15年來，台灣必須多麽努力，才能走到這一步？

張育萌表示，今年5月，前立陶宛總統邀請蔡英文訪問立陶宛。當時，小英也搭著華航降落在德國法蘭克福。只是，當時是過境，目的地是立陶宛、丹麥，再到英國國會。

張育萌在文末也引述駐歐盟大使謝志偉的話指出，小英前總統在法蘭克福機場轉機，謝志偉大使去迎接她過境，在飛機抵達前，大使問同仁說「今天和9年前，小英選上總統，有什麼共同點？」在同仁思考過後，謝志偉大使回答「都是轉機。」

今年5月，前立陶宛總統邀請蔡英文訪問立陶宛。當時，小英也搭著華航降落在德國法蘭克福。當時謝志偉大使也前去迎接她。（圖擷自謝志偉臉書）

