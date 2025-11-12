為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    館長便當「True飯」月底收攤 稱「台灣人現在不敢吃豬肉」

    2025/11/12 09:29 即時新聞／綜合報導
    館長11日晚間直播，將非洲豬瘟怪罪於中央，同時他也宣布旗下便當品牌「True飯」只營業到月底。（圖擷取自「館長惡名昭彰」YT）

    館長11日晚間直播，將非洲豬瘟怪罪於中央，同時他也宣布旗下便當品牌「True飯」只營業到月底。（圖擷取自「館長惡名昭彰」YT）

    網紅兼YouTuber「館長」陳之漢積極向中國獻媚，至今已3度「中國行」吹捧中國貶低台灣。館長近期開直播抱怨跨海做電商業績慘不忍睹，表示產品都沒人買。而館長11日晚間直播，將非洲豬瘟怪罪於中央，同時他也宣布旗下便當品牌「True飯」只營業到月底。

    館長提到，自從非洲豬瘟爆發後，他去中國的這12天沒有豬肉賣，「我真的被這偉大的民進黨害死」。館長強調，因為他們的叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，都不是冷凍豬肉，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下，廚房我會留著，但這個便當我就沒辦法賣了」。

    談到便當店業績，館長提到，因為非洲豬瘟，便當店好幾天的單日業績是1萬塊，因為只有雞腿可以賣，連付薪水都不夠，大概連續10天，並說：「然後現在豬肉買回來，醃還要2天，也沒什麼人來買，大家都不敢買豬肉。」

    館長直言：「我真的想說算了，沒有差啦。我真的很佩服中央，然後他們的官死也不會下台，我的店又只有賣豬肉最大宗，我被他搞得......算了那不要做了，那沒有差。」

    隨後直播聊天室有人質疑「便當店生意不好怪民進黨」？館長隨即氣急敗壞地說，前幾天要買豬肉哪買得到，很多店都關了，現在恢復可以賣豬肉之後「生意也不太好，大家會怕嘛，台灣人就是這樣嘛，要過一段時間，過一段時間我要等到何年何月」，並聲稱「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候」？

