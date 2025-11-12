為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈伯洋遭中國通緝被嘲弄 顏擇雅：香港高官迫害人權全遭美國制裁

    2025/11/12 09:07 即時新聞／綜合報導
    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。顏擇雅發文表示，對於部分人士諷刺沈伯洋,要他「出國一次看看」,顏擇雅認為「沈伯洋高興出國時自然會出國,沒必要為了教育幾個白癡而出國好嗎?」(資料照)

    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。顏擇雅發文表示，對於部分人士諷刺沈伯洋，要他「出國一次看看」，顏擇雅認為「沈伯洋高興出國時自然會出國，沒必要為了教育幾個白癡而出國好嗎？」（資料照）

    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。作家顏擇雅發文表示，對於部分人士諷刺沈伯洋，要他「出國一次看看」，顏擇雅認為「沈伯洋高興出國時自然會出國，沒必要為了教育幾個白癡而出國好嗎？」她也進行比較，指被香港通緝的羅冠聰，近年仍可進出許多西方國家，反觀迫害香港人權的香港高官，現已全被美國制裁，連在美資產也被凍結。

    顏擇雅在臉書發文指出，前幾天沈伯洋被中國通緝，不少帳戶（當然有些是假的，但也不少看出是真人，而且是台灣人）在新聞下面奚落沈伯洋，稱「出國一次看看」。

    顏擇雅直言，台派此時如果要發政治文，不是最應該挺沈伯洋嗎？怎還有時間網內互打？為這種題目出征只會讓王滬寧高興。這叫「台灣反對台灣」。她也強調，「現在回來評論要沈伯洋出國一次看看的那種言論。沈伯洋高興出國時自然會出國，沒必要為了教育幾個白癡而出國好嗎？」

    顏擇雅強調，沈伯洋可不可以出國，是有前例可參考的，就是被香港通緝的羅冠聰。羅冠聰這幾年進出西方那麼多國家，有問題嗎？沒錯，新加坡有拒絕他入境。所以，沈伯洋可能未來不應該考慮去新加坡，如此而已。最近相當舔中的南非可能也不該去。但這算損失嗎？

    顏擇雅也指出，反而是迫害香港人權的那些香港高官，現已全被美國制裁，不只無法入境美國，在美資產也被凍結。她也在文末強調，「那些很樂見國民黨對中共俯首稱臣的藍營基層，請別忘了港官被美國制裁的殷鑑不遠喔」。

