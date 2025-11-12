為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治
    首頁 > 政治

    反擊中共威脅全球抓捕 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋參選台北市長

    2025/11/12 08:33 記者陳鈺馥／台北報導
    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月宣布由公安立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，前聯電董事長曹興誠今日表示，賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。

    曹興誠發文指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

    曹興誠質疑，韓國瑜院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

    曹興誠提及，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅立法委員，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

    曹興誠強調，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

    曹興誠指出，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

    曹興誠直言，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028年民進黨的選情。

    曹興誠說，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。

