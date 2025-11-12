中國揚言跨境抓捕沈伯洋 謝志偉諧音諷：中共該打烊

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。駐歐盟大使謝志偉於社群發文力挺沈伯洋，直言沈是台灣的寶貝、中共和舔共者的夢魘，並諷刺中國一定自認「他們才是最大洋」，謝志偉也取諧音幫他們命名為「中共該打烊」。

針對中國宣稱可透過國際刑警組織對我國立委沈伯洋展開全球抓捕，總統府發言人郭雅慧昨也痛批，這是典型的跨境鎮壓、粗暴行為，中國對台灣沒有任何管轄權，政府將確保每位公民的人身自由，並嚴懲任何協助非法行為的人。

謝志偉在臉書發文比喻，世界有四大洋，包含「歐洲的大西洋、美國的太平洋、南亞的印度洋、台灣的沈伯洋」。他直言「沈伯洋是台灣的寶貝，所以是中共和舔共者的夢魘」，並稱「我沾光，我也是沈伯洋」。

謝志偉也反諷，「當然，強國一定認為，他們才是最大洋」，並稱「好吧：世界最大洋是，中共該打烊！」

他在該文也PO出與「前世情人」在國外的合照，並指「比利時，和台灣一樣，小而美」。

