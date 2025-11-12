為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    諷國民黨多數人「假裝支持統一」 林智群：鄭麗文上台那些人尷尬了

    2025/11/12 09:18 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，上台致詞。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，上台致詞。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上週出席「一九五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因追思共諜吳石等人遭受質疑，在黨內外引發爭議。律師林智群發文表示，國民黨大部分人原本是「假裝統一」，但共產黨不是白癡，被蹭久了終於醒過來了，如今鄭麗文要搞真統一，「那些人臉上都是三條線」。

    林智群在臉書發文稱，「鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了」。他表示「國民黨從上到下，大部份人都是『假統一』，反正有民進黨扮黑臉，阻止統一，他們裝模作樣假裝支持統一，順便在中國拿一點統一紅利，不好嗎？」

    林智群直言，「共產黨不是白癡，被蹭久了，終於醒過來了，既然代理人（加盟店）不好用，就把它改成『直營店』，派店長過去」。他也提到，「現在鄭麗文要搞真統一，那些人臉上都是三條線」。

    網友在發文底下也留言議論「直營就撈不到了」、「假玩火。現在真的火燒上來了才知道熱？」、「民進黨把路走寬了，國民黨卻掉進自己死胡同」、「就跟那個說統一之後還想用健保的草一樣」。

