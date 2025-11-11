北市議會明審查T17、T18解約案 議長戴錫欽喊話盼明天就完成備查程序

台北市議會議長戴錫欽喊話，針對市府與新壽T17、T18解約案，盼議會在兼顧監督權下，展現最優質的議事效率。（資料照）

台北市政府與新光人壽解約T17、T18案，明（11日）就要送議會審查。台北市議會議長戴錫欽今有感而發表示，各黨派幾乎一面倒希望能縮短合意解約及重新議約流程，議會也應該展現最優質議事效率，兼顧監督權之下，期盼明天就能完成備查程序。

戴錫欽今晚臉書貼文表示，眾所矚目的新壽解約案，台北市政府已於11月10日下班前，將解約報告案送達議會，議會將於明天中午召開程序委員會列入議程，並於下午大會立即進行審議，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

他說，綜觀近期各黨派議員意見，幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定；因此，議會也應該展現最優質的議事效率，在兼顧議員們監督權充分發揮的前提下，期盼明天就能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

