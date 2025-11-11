高市議會爆主席台爭奪戰 邱俊憲:這不是監督、是怠惰

高市議會今爆發主席台爭奪戰。（記者王榮祥攝）

高市議會今爆發主席台爭奪戰，藍營抗議預算編列不周全、官員嗆議員，攻佔主席台阻擋總預算交付；民進黨議員邱俊憲提醒，這不是監督、是怠惰。

邱俊憲說，今天耽誤的不只是議程，不只是議會的一天，而是市民應該享有的權益、市政應該推進的進度，更是高雄的進步。

請繼續往下閱讀...

他說明，原本今天議會要把明年度總預算交付各委員會審查，讓各小組能從11/12到11/18展開一讀會，之後再進入市政總質詢，12/8就可進入大會二讀，讓大家共同決定每一筆要投入在各地的建設，跟照顧不同需求的市民身上，這是市政正常節奏，更是市民期待日程。

但今天會議停擺，預算沒交付審查，意味著議會原本排定的5個全天會期沒有預算案可審，接下來最快要等到12/4才能再處理是否交付，還要再另外排5天小組審查，結果是「預算延後、議程重排、臨時會」勢必而來。

他認為預算審查，其實是議員最重要、最具力量的監督手段，但今天的國民黨團卻選擇不審預算，以杯葛方式自廢監督武器，這不是監督、是怠惰，這不是勇敢、是逃避。

國民黨團其實擁有足夠人數，也握有多個分組召集人，完全可在小組審查或二讀會上，具體刪減、附帶決議、逐條監督；只要有理、有據、有擔當，議會從不會成為橡皮圖章，但他們選擇放棄討論，選擇讓整個城市進步停滯。

邱俊憲說，在議場內可有不同意見，但不該耽誤市民的權益，可以辯論立場，但不該讓預算停在原地，這樣的杯葛，不只是讓議會無奈，更讓市民失望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法