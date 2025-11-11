嘉縣早宣布放假！嘉市拖1個多小時仍無消息 黃敏惠FB遭灌爆

嘉義市長黃敏惠。（資料照）

鳳凰颱風進逼台灣，被列為警戒區的縣市，今晚相繼發布12日停班停課資訊。其中，嘉義縣老早就宣布停班課，嘉義市卻慢一個多小時才宣布，市長黃敏惠的臉書被灌爆。

鳳凰颱風預計明天（12日）清晨暴風圈觸及南部陸地，傍晚可能在高屏一帶登陸。今晚相關縣市陸續發布停班課消息，中、南部生活圈（苗中彰投雲、嘉南高屏）除了南投正常上班上課，其他縣市都放颱風假。

請繼續往下閱讀...

其中嘉義縣今晚7點多就宣布明天放假，鄉親原以為縣市會一同發布資訊，但等了一個多小時，嘉義市政府無消無息，大批市民湧入黃敏惠的臉書砲轟「到底要不要放假？只要一句話而已有那麼難是不是？」、「慢慢來沒關係，狗改不了吃屎」、「每次都要拖到最後才宣布」、「只剩妳嘉義市還沒宣布ㄟ」、「趕快公布好不好，拖拖拉拉，隔壁和隔壁隔壁都公布了，是在哈嘍」、「嘉義縣都放假了，到底在堅持什麼」。

晚間9點，黃敏惠終於在臉書宣布放假，留言區馬上一片祥和，「勇媽我愛你」、「謝謝美麗市長」、「我真的等你好久，好想你知道嗎」、「我真的好愛你」、「有放就給過」。不過也有人批評，「整天在那邊搞最後登場？是要刷關注度呀？」、「一句話而已，搞得像便秘一樣」、「你終究要宣布放假的的，那為什麼不一開始就宣布？」、「為什麼要當壓軸咧」。

黃敏惠臉書一度被灌爆。（圖翻攝自黃敏惠臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法