    首頁 > 政治

    翁曉玲提三級「獨立機關」首長經立院同意任命 政院：不適合

    2025/11/11 21:03 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院人事行政總處今日表示，現行相當三級機關之獨立機關，不適合改由立法院同意後任命。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，要求三級機關正、副首長，須經立法院同意後任命。行政院人事行政總處今日表示，現行相當三級機關之獨立機關，不適合改由立法院同意後任命。

    政院人事行政總處指出，翁曉玲委員提案修正「中央行政機關組織基準法」第21條增訂相關三級之「獨立機關」正副首長，應先經立法院同意後任命之，並非媒體報導所稱之所有三級機關。

    政院人事行政總處強調，現行相當三級機關之獨立機關（國家運輸安全調查委員會、核能安全委員會、不當黨產處理委員會）合議制成員，基於以下因素係由行政院任命，不適合改由立法院同意後任命：一、三級獨立機關係基於特定專業領域設立，職能偏重技術監理、專業審查及事實查證，屬專業導向之監督管制機關

    政院人事行政總處指出，二、且基準法第21條已規定，其合議制成員具有同一黨籍者不得超過一定比例，已具備基礎政治均衡性之要求。三、其任命程序應強調回歸專業取向為主，避免因政治性而失去專業中立。

    政院人事行政總處說明，至於相當二級機關之獨立機關（國家通訊傳播委員會、中央選舉委員會、公平交易委員會）偏重於廣納社會多元價值，處理人民重大公益事務與資源分配，直接對人民產生規制效果，影響權益甚鉅，必須充分顧及政治與社會多元價值及意見，其成員任命有受國會監督必要。

