獲頒「旭日大綬章」 謝長廷：台日善的循環被看見

總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」後拍攝紀念照。（謝長廷提供）

總統府資政謝長廷今天獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」，他也是第4位獲得這項日本最高等級勳章的台灣人。

謝長廷今天受訪時表示，他感到非常光榮，也代表他駐日8年以「善的循環」推動的台日交流有被看見，而台日的友好關係是由雙方很多人共同努力建立的，他只是「代表」大家來受勳，是很難得的經驗。



對於中國日前透過外交部發言人抗議日本授勳給謝長廷，要求日方「必須停止向台獨勢力發出錯誤訊號」，謝長廷表示，由於中國是向日方表示抗議，他並沒有特別回應，畢竟日本頒發的勳章，與中國無關。不過，本來他的受勳在中國恐怕沒幾個人知道，經過他們的抗議，反而讓中國幾億人知道這件事。謝長廷說「就當做是另一種宣傳或慶賀」。

謝長廷在2012年訪中時曾和時任國台辦主任王毅會談，他表示，自己的思想一直沒變，中方怎麼現在突然以他是「台獨分子」的理由來抗議，而且曾經獲頒「旭日重光章」的前駐日代表許世楷，還是台獨聯盟的主席，中國也沒抗議。

對於中國對高市早苗與台灣的交流處處以放大鏡檢視，謝長廷認為，中國把高市定位為「右派」、「反中派」，所以才會依照他們的定位來做出反應。

「旭日大綬章」是日本旭日章的最高等級，主要頒發給對國家、社會、國際關係有傑出貢獻人士的高階勳章，2003年改制後台灣有前考試院長許水德、前司法院長賴浩敏、前立法院長王金平獲得，謝長廷是第4位。謝長廷以「對促進日台友好、親善及相互理解有顯著貢獻」的理由被授勳章。

謝長廷今天在皇居獲德仁天皇親授勳章，由日本首相高市早苗頒發證書，他表示，授勳儀式結束後，德仁天皇向大家致賀詞，並一一和受勳者致意，謝長廷向德仁天皇表示來自台灣，天皇很親切地向他道賀。

日本德仁天皇親筆簽名的授勳證書。（謝長廷提供）

總統府資政獲頒的「旭日大綬章」，為旭日章的最高級勳章。（謝長廷提供）

