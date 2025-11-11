總預算案付委添變數？ 卓榮泰：下週與韓國瑜應會有正式談話

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱盼朝野能有效整合出共識。（資料照）

立法院民眾黨團不滿115年度中央政府總預算案未編列提升軍人待遇、警消退休金等預算，對於邀請行政院長卓榮泰等人報告總預算一案，於10月7日院會提出復議，為總預算案付委審查投下變數。卓榮泰今表示，在下週總質詢結束前後，他與立法院長韓國瑜應會有正式談話。民進黨團幹事長鍾佳濱也呼籲大家好好坐下來談，盼有效整合出共識，讓整個預算能夠順利通過、執行。

鍾佳濱：盼朝野有效整合出共識

行政院8月通過明年度總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，強調是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。民眾黨團不滿行政院作法提出復議，韓國瑜則裁示另定期處理；卓當時表示，盼兩院能有更多討論，也請韓主持協商。

對此，鍾佳濱表示，民眾黨團提出復議要求將該案退回程序委員會，韓院長當時裁示另定期處理，就是停在院會裡面，還沒有處理；處理的話不外乎兩種結果，一是沒過，就付委審查，另一是有過，就退回程序委員會，屆時可能行政院和立法院要協商看怎麼處理總預算案。

鍾佳濱指出，韓院長當時裁示另定期處理民眾黨團所提復議案，也沒有對該案有任何的方向，這也是尊重在野黨團的提案，也是很技巧性的處理方式，這代表大家都留有餘地。韓院長如此處理，是不希望總預算案當下就和去年一樣，引發朝野對抗型態。行政院無法順利推動施政，這對國人期待的福利和建設都是傷害。

鍾佳濱說，他肯定韓國瑜當下這種權宜性的處置方式，至於未來會有什麼解方，就由兩院院長見面後去處理。他也呼籲，既然院長慎重處理在野黨提案，也留下餘地，表示未來都有轉圜空間，大家可以坐下來好好談，重演去年的情況絕非國人之福，希望國會不分朝野能夠專業理性審查。

此外，相較於去年，總預算案在藍白立委以「未編足原住民禁伐補償金」等理由六度封殺後，最終於11月8日付委，而今年付委的時間點仍遙遙無期。對此，鍾佳濱表示，當然會覺得這某種程度上壓縮未來審查總預算的時程，而後續有可能還有一些特別預算要審查，這對國會不分朝野也是重大負擔。

不過，鍾佳濱也說，未來審查明年度總預算時，不排除也能夠像先前幾個特別預算案一樣，雖然過程當中有些波折，但最後還是能夠有效的整合出共識，讓整個預算能夠順利通過，明年度順利執行。

