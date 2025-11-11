明年新北市長選戰 黃國昌：民調贏蘇巧慧、輸李四川

民眾黨主席黃國昌。（翻攝《POP大國民》節目直播）

民眾黨主席黃國昌昨與「戰鬥藍」召集人、趙少康便當會，趙少康今受訪時聲稱，民眾黨內部民調指出明年新北市長選舉只要「藍白合」推黃國昌或台北市副市長李四川，都能贏民進黨立委蘇巧慧。黃國昌今受訪時也說：「我跟蘇巧慧比是贏的，但必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。」

黃國昌晚間接受《POP大國民》媒體人錢怡君專訪時表示，國民黨有其黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，像新北市副市長劉和然、李四川以及立委洪孟楷都有其競選意願。從民眾黨的角度來說，他會先等國民黨內初選程序結束後，在看他們有什麼安排。

「我昨天跟趙少康講的話沒有什麼秘密。」黃國昌透露，首先，為了台灣2028一定要讓民進黨下台，因此現在做很多考慮都以這目標為主，也希望2026地方選舉也有好的結果。從過去歷史來看，若是三黨參選很可能讓民進黨漁翁得利，因為民進黨的策略就是「433」民進黨約掌握40%選票、國民黨比35%左右，民眾黨則25%左右。

黃國昌進一步說，民眾黨內部民調顯示，李四川跟蘇巧慧比是贏的，他跟蘇比也是贏的，但他必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。至於是否有信心在民調上贏過李四川？黃國昌說：「就盡力而為，我其實輸不多！」

