高雄藍議員批陳其邁在預算審查前離席 黃文益：想起當年韓國瑜……

高市議會今爆發主席台之爭。（記者王榮祥攝）

高市議會國民黨團今攻佔主席台阻擋總預算交付，並強烈質疑市長陳其邁提前離席；民進黨高市議員黃文益指出，市長是忙著去颱風防災，國民黨卻忙杯葛預算，這讓他想起當年的市長韓國瑜。

黃文益指出，高市議會今天議程是115年度高雄市政府總預算交付委員會審查，依慣例、市長要率領市政府局處首長到議會列席，並由市長親自報告總預算編列狀況。

請繼續往下閱讀...

而陳其邁已完成報告，議長以市長防災為重、可以先行離開（依慣例市長報告完就可離開，只留下有相關的局處首長備詢即可），結果國民黨借題發揮，要退回高雄市政府總預算。

當民進黨提議停止討論，提案是否表決交付預算審查時，國民黨立刻衝到主席台包圍議長癱瘓議事。黃文益表示，逼著市長要放下防災會議，難道是要市長不顧高雄市民安危？於法無據的回到市議會來看國民黨胡鬧嗎？

黃文益進一步提到，國民黨這動作令他想起2019/10/31，當年的韓國瑜當高雄市長，為落跑去選總統，連來市議會報告都沒有，完全藐視議會，國民黨卻一直護航。

結果今天陳其邁到高市議會，也做完報告，國民黨還是要佔領主席台，不讓議員審查高市總預算，更不想讓市長去主持防災會議，國民黨對得起高雄市民嗎？國民黨這場鬧劇還要演多久？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法