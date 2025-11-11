為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    駁鄭麗文追思吳石 游顥護主：國民黨有責任避免戰爭再臨

    2025/11/11 19:09 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文出席統派團體舉辦的秋祭白色恐怖祭弔活動，現場出現共諜吳石的照片與祭文，但與鄭堅稱沒有祭弔吳石相違背，引發爭議。國民黨立委游顥表示，主席在現場已經明確表態不是紀念吳石。國民黨作為中華民國的主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這是國民黨在參與各種與白色恐怖的追思紀念活動中，始終秉持的價值。

    游顥表示，白色恐怖秋祭活動已舉辦三十幾年，但無論是本次活動主辦單位的邀請函、活動內容、聲明稿等，都沒有提到吳石，主席出席的目的，也和吳石沒有任何關係。

    游顥說，白色恐怖紀念日是為了紀念「政治受難者」，但吳石是「情報工作者」，所以不在此次紀念的範圍內。民進黨過去也曾大力紀念黃溫恭等「共產黨烈士」，反而是雙標，政治操作。

    游顥表示，白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，以及許多在當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

    游顥表示，中華民國花了很多時間，直到現在，也都還為整個社會的和解共生而努力。我們要銘記、反省的，是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主、也隨之對人權帶來更大的破壞。

    游顥表示，國民黨作為中華民國的主要政黨之一，我們有責任深化民主、當然也有責任避免戰爭再臨，這是我們在參與各種與白色恐怖的追思紀念活動中，始終秉持的價值。

