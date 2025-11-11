國民黨才訂完雞排…… 高市議長喊散會緩解主席台之爭

高市議會主席台之爭，今晚由議長康裕成宣布先行散會，爭議暫時落幕。（記者王榮祥攝）

高市議會國民黨團今以中央刪補助款、環境爭議、局處首長嗆聲議員等理由，攻佔議事廳主席台阻擋市府總預算交付審查，藍綠經協商、於晚間5:55由議長康裕成先行宣布散會，主席台之爭暫時落幕，國民黨團總召黃香菽突然想到「我才剛訂完雞排」，只好請大家領完再離開。

高市議會今進行115年度高市府總預算交付審查，總預算規模2042億元，市長陳其邁、財政局長陳勇勝、主計處長林順裕陸續上台報告，詳細說明預算配置，爭取議會支持。

藍營在交付前接力發言，控訴高雄近期問題頻傳，包含中央大幅刪減地方補助款、環境爭議頻傳、局處首長還屢屢嗆聲議員；綠營見藍營控訴不斷，提案停止討論，瞬間引爆藍綠論戰。

藍營隨即攻佔主席台，舉牌拉布條抗議「市府擺爛、市民心寒 」，嘲諷「震怒的市長」與「囂張的官」，痛批市府傲慢成性、市政怠惰；綠營則秀出「交付審查才是責任」、「不審預算薪水小偷」字牌反制，反嗆藍營拖累市政。

期間藍營質疑交付關鍵時刻、不知道陳其邁跑去哪?市府則強調縣市合併以來，都是讓市長在討論審計處提案時就先離席，市長離開後趕去主持防颱會議。

藍營攻佔主席台後，議員輪流堅守崗位，期間藍綠幾度溝通，原本達成初步共識、擇期交付，卻因市府臉書po圖與文、解說今天市長離開議會後去主持防颱會議的內容，引起藍營憤慨；經過藍綠再度協商，決定今天先行散會，交付議程何時變更後續再討論，藍營這才撤出主席台。

原以為會守到晚上的國民黨團總召黃香菽突然想起「剛訂了雞排」，請大家領完再離開。

