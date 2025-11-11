為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨才訂完雞排…… 高市議長喊散會緩解主席台之爭

    2025/11/11 19:40 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會主席台之爭，今晚由議長康裕成宣布先行散會，爭議暫時落幕。（記者王榮祥攝）

    高市議會主席台之爭，今晚由議長康裕成宣布先行散會，爭議暫時落幕。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團今以中央刪補助款、環境爭議、局處首長嗆聲議員等理由，攻佔議事廳主席台阻擋市府總預算交付審查，藍綠經協商、於晚間5:55由議長康裕成先行宣布散會，主席台之爭暫時落幕，國民黨團總召黃香菽突然想到「我才剛訂完雞排」，只好請大家領完再離開。

    高市議會今進行115年度高市府總預算交付審查，總預算規模2042億元，市長陳其邁、財政局長陳勇勝、主計處長林順裕陸續上台報告，詳細說明預算配置，爭取議會支持。

    藍營在交付前接力發言，控訴高雄近期問題頻傳，包含中央大幅刪減地方補助款、環境爭議頻傳、局處首長還屢屢嗆聲議員；綠營見藍營控訴不斷，提案停止討論，瞬間引爆藍綠論戰。

    藍營隨即攻佔主席台，舉牌拉布條抗議「市府擺爛、市民心寒 」，嘲諷「震怒的市長」與「囂張的官」，痛批市府傲慢成性、市政怠惰；綠營則秀出「交付審查才是責任」、「不審預算薪水小偷」字牌反制，反嗆藍營拖累市政。

    期間藍營質疑交付關鍵時刻、不知道陳其邁跑去哪?市府則強調縣市合併以來，都是讓市長在討論審計處提案時就先離席，市長離開後趕去主持防颱會議。

    藍營攻佔主席台後，議員輪流堅守崗位，期間藍綠幾度溝通，原本達成初步共識、擇期交付，卻因市府臉書po圖與文、解說今天市長離開議會後去主持防颱會議的內容，引起藍營憤慨；經過藍綠再度協商，決定今天先行散會，交付議程何時變更後續再討論，藍營這才撤出主席台。

    原以為會守到晚上的國民黨團總召黃香菽突然想起「剛訂了雞排」，請大家領完再離開。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播