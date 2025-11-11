賀蕭美琴破困境公開演講 陳水扁：盼賴清德成我首位在歐洲議會演說總統

前總統陳水扁11日在臉書恭喜副總統蕭美琴成功在歐洲議會演說，他並期待總統賴清德能成為我國首位站上歐洲議會演說的總統。（擷取自陳水扁臉書）

對於中華民國副總統蕭美琴日前成功突破我國外交困境、獲得IPAC歐洲議會共同主席邀請成功進入歐洲議會公開演講、論述台灣角色對全球國際間的重要性。前總統陳水扁有感而發想起過往與歐洲議會的互動及中國的打壓情形，他並期許總統賴清德有朝一日能成為在歐洲議會演講的第一位我國總統。

陳水扁11日在臉書發文指出，2001年「國際自由聯盟」決議頒贈阿扁總統「2001自由獎」，歷年著名受獎者有捷克總統哈維爾、菲律賓前總統柯拉蓉及緬甸民主運動領袖翁山蘇姬等人。歐洲議會曾依自由黨團提議，無異議通過歡迎陳水扁總統前來位在法國史特拉斯堡的歐洲議會領獎決議，但礙於歐盟不給簽證，改由扁嫂代領。

2001年11月14日頒獎典禮在法國史特拉斯堡歐洲議會大廳舉行，由自由黨團主席主持。扁嫂領獎後立即前往捷克訪問，受到捷克總統哈維爾夫婦熱情款待，並促成哈維爾總統卸任後訪問台灣，奠定台捷關係的友好基礎。

陳水扁說，2003年3月13日歐洲議會主席聯席會議正式邀請他出席3月26日會議，阿扁收到邀請函，因中國蠻橫打壓未克成行。1999年12月的歐洲之行，阿扁就去了歐洲議會自由黨團會議演講，隨後還會見歐洲議會外交委員會主席布洛克。2007年9月13日阿扁總統與歐洲議會議員視訊會議，舉行主題為「聯合國與台灣民主」的對談。

陳前總統說，要恭喜蕭副總統應IPAC歐洲議會共同主席邀請、成功在歐洲議會演說；他並期待賴總統能成為在歐洲議會演說的我國第一位總統！

