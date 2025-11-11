蕭美琴遭「深偽」影像所害 同受害王婉諭斥性暴力 籲網友檢舉

「靠北綠共」臉書粉專鎖定綠營多位政治要角包含副總統蕭美琴、民進黨立委林楚茵、吳思瑤等發布多筆深偽影片做性暴力攻擊。（翻攝靠北綠共粉專）

隨著AI快速發展，有不少犯罪、詐騙人士透過AI製作深偽影片來攻擊特定公眾人物，近日一個名為「靠北綠共」臉書粉專鎖定綠營多位政治要角包含副總統蕭美琴、民進黨立委林楚茵、吳思瑤等發布多筆深偽影片做性暴力攻擊。此外，時代力量黨主席王婉諭也深受其害，她呼籲所有人一起來檢舉這個粉專。

王婉諭在臉書發文怒斥，太噁心太惡劣了，她剛看到夥伴傳來的訊息才知道，臉書有個叫「靠北綠共」的粉專，把她的新聞照片，用AI的方式，惡意變造成「裸下半身」跳舞的深偽影片，且受害者不只她，包含副總統蕭美琴在內，有多位女性政治人物都被攻擊。

王婉諭續指，該粉專裡面，幾乎清一色都是把政治人物公開發言的畫面，變成裸體、沒穿衣服或是假造接吻的不實影片，尤其是針對女性政治人物。這不是什麼好笑的事，就是赤裸裸的數位性暴力。

「我要嚴正譴責這樣的惡意行為，也要呼籲所有人一起來檢舉這個粉專！」王婉諭強調，民主社會可以接受不同意見的批評，但絕對不能容忍這種惡行。

