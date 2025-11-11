娶台灣千金被問「中共攻台支持家鄉或媳婦家」 薄瓜瓜公開表態！

中共「紅三代」薄瓜瓜去年與宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜結婚。然而，他近日被問及「如果中共攻打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜罕見公開回應，「我只支持兩岸和平」。（圖擷取自社群平台Ｘ）

中共落馬高官薄熙來之子薄瓜瓜，去年與宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜結婚，一度引發兩岸話題。近日，他在社群平台以英文發文談及「罌粟花紀念日」與中外戰爭歷史，引起關注。對於作家崔成浩緊接著發問「如果（中共）打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜也罕見公開回應，表示「我只支持兩岸和平」。

薄瓜瓜在社群平台X發文寫道，自己從英國預備學校時期開始，每逢追思日都會佩戴罌粟花，但作為班上唯一的中國大陸學生，他曾困惑自己與這傳統有何關聯，因此開始尋找答案。他指出，一戰時有14萬名中國勞工冒著危險前往歐洲前線，協助英法軍隊清除地雷、挖掘戰壕、修築道路。然而，這樣的付出並未獲得應有回報，因《凡爾賽條約》將德國在華租借地交給日本，這份被背叛的屈辱感引發了1919年的五四運動，並影響後續革命浪潮。

他也提到，在二戰期間，中國死亡人數高達2000萬人，比除蘇聯以外的整個歐洲戰場還多。而1935年的一二九運動則使原本分裂的中國社會在抗日情勢下短暫團結起來，國共雙方並肩對外抗敵，同時也有美國人士參與支援。他總結說，「因此，除了感謝退伍軍人之外，更應記住：不論曾有背叛或同盟，我們的命運仍然交織。我們之間可能會有晶片制裁與貿易衝突，但共享的永遠多於分歧。」

文章曝光後，作家崔成浩將貼文轉發，點出最敏感的現實問題：「寫得不錯。可是，如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」對此，薄瓜瓜罕見親自回應，僅以一句話表態：「我只支持兩岸和平。」

我只支持兩岸和平 — Kuangyi （Guagua） Bo （@BoKuangyi） November 10, 2025

薄瓜瓜近日被問及「如果中共攻打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」他罕見公開回應，「我只支持兩岸和平」。（圖擷取自社群平台Ｘ）

