輸不起？國民黨提修「這法」公督盟批：想讓韓國瑜變總統

立法院程序委員會今審定本週議程，國民黨立委翁曉玲會中提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，主張三級機關正副首長要經立法院同意後任命。公督盟執行長張宏林受訪時直言，此修法荒謬至極，想把國會凌駕於總統職權，國民黨選輸總統，現在妄想以修法手段來取代執政權，讓立法院長韓國瑜變成總統。

張宏林批評，翁曉玲等國民黨人士此舉，並非在監督政府而是癱瘓政府，民眾黨則跟著在做配合，讓國家無法運作，打擊總統跟執政團隊的威信，架空中央的經費、甚至剝奪行政相關權利。這宛如國會擴權2.0的升級版，先前從「立法委員職權行使法」來著手，現在又擴大立法權，想讓立法院高於總統府。

「此修法是非常荒謬的，公督盟一定嚴厲譴責！」張宏林說，如果今天國民黨認為是對的，請他們把同樣的精神都套用在地方縣市政府，大家就沒話說，請台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安任何的市府人事任命，全部都要經過議會來同意。

張宏林強調，國民黨所提修法已經不是「一院獨大制」，而是想把國會凌駕於總統職權，這就是標準選輸了總統現在卻透過立法院的手段，在剝奪執政權，妄想透過立法權來取代執政權，讓立法院長韓國瑜變成總統。

