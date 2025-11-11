登記民進黨嘉義縣長初選 黃榮利:讓農工大縣進化成「科技嘉義」

嘉義縣議員黃榮利登記民進黨嘉義縣長黨內初選。（黃榮利提供）

嘉義縣議員黃榮利今天下午2點，到民進黨中央黨部登記嘉義縣長黨內初選，競選辦公室隨後發布新聞稿，黃榮利說，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓農工大縣進化成「科技嘉義」，為鄉親奮鬥到底。

黃榮利說，自己從政之路開始於基層，歷任里長、代表會副主席、農會理事長、總幹事、太保市長到縣議員，傾聽民意、深耕地方，對嘉義長期發展需求有深刻體會；他提到，台灣政治人物大致分為三種，一種很會說但不會做，一種會做卻不會說，第三種是又會說又會做，「我也許只是加減會說，但絕對很會做！」

黃榮利說，擔任太保市長期間前3年清償市庫所有債務，陸續推動育兒津貼、學雜費補助、喪葬慰問金、防疫津貼等多項社會福利，改善3個易淹水的里，讓太保市人口持續成長；農會總幹事任內推廣溫室栽培小番茄，面積達200多公頃，成功行銷全國，成為太保精緻農業代表；任代表會副主席時，為解決鹿草地區垃圾掩埋與焚燒問題，帶隊前往鄉公所抗議，促成縣府興建焚化爐，為環境改善盡一份心力。

黃榮利說，自己不是為了選立委，也不是為職位，要的是嘉義縣改變，如今已無意於名利，只盼能為嘉義留下實際的建設與成果；他提出「嘉義平衡工程」的未來構想，將從產業再造、青年回嘉、基礎建設與農業升級四個面向出發，推動嘉義全面翻轉，「這一仗不是權力的比賽，而是嘉義的未來，會以公開、透明、務實的方式，讓每一分預算都花在人民身上」。

