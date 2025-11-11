沈伯洋被中共通緝KMT默不吭聲 李明哲轟在野黨淪國際笑柄

台灣人權工作者李明哲。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，由重慶公安立案偵辦後，中共官媒《央視》日前更發布影片，宣稱將透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，台灣人權工作者李明哲痛批，國會議員的政治主張被中國當成犯罪而通緝，在國際上幾乎等於「侵略」，但國會卻不敢通過決議聲援自己國家的立委，簡直是天下奇聞，滑天下之大稽，丟臉丟到國際上了。

李明哲發文指出，中國政府以涉犯分裂國家罪為由，對立委沈伯洋立案偵辦，中國宣傳機構的影片，更引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

李明哲談及，依據國際刑警組織章程，該組織須保持政治中立，因此被禁止介入政治、軍事、宗教或種族性質的事務或爭端。中國政府妄圖透過該組織要求外國引渡沈伯洋的圖謀不可能得逞，但某些與中國友好的國家，就很難說了。而且中國也曾經在泰國直接綁架瑞典公民桂民海去中國受審及關押，中國政府可以說是擄人勒索的國際慣犯。

李明哲分析，中國意圖當然很清楚，除了恐嚇台灣主張抵抗中國侵略的人士，意圖恐嚇台灣人放棄決定自己國家前途的權利。更重要的是，台灣是中國「資訊戰」的最前線，也是受影響最重的國家。台灣抵禦中國資訊戰入侵的經驗，在國際場合深受重視，沈伯洋及其曾經參與的黑熊學院、台灣民主實驗室，都常常受外國邀請，參加國際會議分享經驗談，台灣已成為國際民主陣營抵抗中國軟實力入侵或資訊戰的樞紐地位。

李明哲說，中國自然不樂見台灣在國際局勢中，持續扮演抵抗中國威權入侵的積極角色。特別當前國際環境，中國對世界輸出威權統治經驗，已經逐漸被國際重視。現在中國把矛頭針對沈伯洋，就是希望在國際製造寒蟬效應，壓縮沈及台灣相關團體針對中國滲透，在國際的倡議工作與國際合作。

「自甘墮落，淪為國際笑柄的國會在野黨！」李明哲批評，中國的作法並不難理解，中國對國際的意圖也不讓人意外，但真正丟臉的是，台灣的國會殿堂。自己國家國會議員的政治主張，被中國當成犯罪而通緝，這在國際上幾乎等於「侵略」，但國會卻不敢通過決議聲援自己國家的立法委員，這簡直是天下奇聞，滑天下之大稽，丟臉丟到國際上了。

李明哲質疑，全世界大概只有台灣這樣不正常的國家會發生這種事情，自己國家的在野黨及國會議員，幫助他國「侵略」我國主權，這就難怪我國副總統在國際替台灣發聲，然後在野黨在背後拚命扯後腿、說風涼話。

李明哲直指，本來這件事情，台灣人民應該一致對外，告訴中國政府，台灣人不接受你的恐嚇，台灣人民有權利選擇自己國家的未來。但台灣的在野黨卻淪為中國的應聲蟲，面對中國的蠻橫欺壓，默不作聲。沈伯洋的事件是一面鏡子，映照出誰自甘墮落淪為中國在台灣的「代理人」，誰在喪權辱國，讓台灣成為國際間的笑柄。

