議員曾資程批竹市重大建設停滯、藝文高地夢碎 市府缺乏文化定位

新竹市重大建設停滯，其中藝文高地上的國際展演中心停擺3年，市議員曾資程批市府缺乏文化定位、方向錯誤。圖為國際展演中心現況。（記者洪美秀攝）

新竹市重大建設國際展演中心除停擺超過3年，更從展演中心變商場投資案，市議員曾資程指出，高虹安市府3年來重大建設停滯，更讓「藝文高地」夢碎，在市府提出的國際展演中心招商評估案中，把藝文空間降為附屬設施，完全背離文化地標初衷，且市府不僅缺乏文化定位，更缺乏經濟誘因，反映市府方向錯誤，他認為竹市不缺商場與飯店，缺的是能讓藝術發聲、市民驕傲的文化場域。市府對此尚無回應。

曾資程說，國際展演中心開工後因統包商管理不善2022年停工，隔年終止契約。文化部撤回補助，顯示中央對地方執行力的不信任。接著高虹安市府隨後改以設定地上權方式招商，將公共設施轉為商業開發，從國際展演中心變成商業投資案，是文化建設的重大退步。且從市府請顧問公司提出的評估報告顯示，藝文空間被邊緣化，甚至在素地開發方案中消失，整體投資報酬率偏低，難吸引企業參與。

他認為市府方向錯誤，缺乏文化定位，也缺乏經濟誘因，如今又撤回評估案，文化局再編800萬元重啟規畫，擬擴大規模並打掉地下結構，形成預算重複、時間浪費的惡性循環。這種未釐清定位與功能，一再「重新評估」的後果，國際展演中心將成為永遠的半成品。市府執行力低落都反映市府缺乏明確方向，如今《財劃法》通過後，市府財源充足，早已無財政困難藉口，沒想到市府要將公共土地變為商業開發標的，讓藝文高地剩下口號。

