尬！小草一日北高終點直播給驚喜 等嘸黃國昌忙喊「下班」關播

四叉貓翻出一段小草當天在終點站直播的影片，影片中，直播人員原本想「捕捉」黃國昌抵達終點的一刻，沒想到等了好一陣子不見人影。（取自四叉貓Threads）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里。不過，網紅四叉貓質疑黃國昌沒有按照主辦單位的規定著裝，另外，他還翻出一段小草當天在終點站直播的影片，影片中，直播團隊人員原本想「捕捉」黃國昌抵達終點的一刻，沒想到等了好一陣子不見人影，最後忙喊「下班了」關播。

四叉貓今日在Threads上發文，質疑黃國昌為何沒有按照主辦規定，安全帽上沒有編號貼紙、尾帶？他也問：「我想問國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢？」隨後又自問自答表示：「可能是放在口袋忘了貼。」

請繼續往下閱讀...

而在該篇貼文留言處，他又貼出小草直播主「DearNaNa」團隊當天直播畫面，只見團隊工作人員在一日北高終點站屏山國小等候黃國昌抵達終點，但等候良久不見人影，有心急的粉絲忍不住在留言區問：「老師去哪兒？」「有其他終點？」

根據直播可見，直播團隊人員在屏山國小終點站等候了30分鐘以上，接著才向觀眾表示接到一個「遺憾的消息」，他猜錯「終點站」了，最後表示，黃國昌應該是前往「大義國中」或其他的終點站，最後他高喊「可以下班了」並關閉直播。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法