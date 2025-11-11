不是沒在怕？他造謠捐鉅資換歐洲議會演講 急刪文喊：只是反串啦！

蕭美琴日前接受IPAC邀請到歐洲議會發表演講，引發國際關注。（美聯社）

副總統蕭美琴日前接受對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請，到歐洲議會發表演講，引發國際關注，網上竟有人造謠稱蕭美琴之所以能到歐洲議會演講，是因為台灣政府捐了「鉅資」，總統府立刻報案。網紅「四叉貓」則肉搜出該名造謠者，抓包他跑到PTT上辯稱只是在「反串」，不是造謠，還怪政府不好好抓詐騙集團，只會對付老百姓。

在Threads自稱「哥布林殺手」的網友近日發文稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元（約新台幣2866億），然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水。80億歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」哥布林殺手還配上蕭美琴在歐洲議會演講的照片，配文嘲諷「場地我租的，會議我贊助的，名聲給我的，錢老百姓出的」。

該貼文曝光馬上掀起輿論熱議，總統府9日表示，已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。IPAC也直言，相關言論為「假消息」，聯盟共同主席自主決定對蕭美琴提出邀請，而她也欣然決定接受邀請，事情就是如此。

哥布林殺手知道總統府已經報警的消息後，還轉發總統府報案的相關新聞，爽喊「媽我上新聞了！」，但沒多久後就刪除原本的造謠貼文被抓包，有媒體還特別報導出來。不料哥布林殺手又發文，「看到鏡檢跟一群傻鳥造謠我刪文，我也是看不懂，這就是集體造謠嗎？」

翻查哥布林殺手的Threads，確實已經找不到當初說台灣政府捐80億歐元換取到歐洲議會演講的貼文，網友紛紛湧入留言區開酸，「可是你那篇法國bbc的文就真的不見了啊，倒是有人盜你帳號幫你刪掉的嗎？」、「那你原本的貼文跑去哪了？說話啊」、「阿不是很嘴硬？刪文還不敢承認，跟你最愛的黃國昌一樣俗辣」、「刪文還在這死撐喔？現在會怕，看了也是蠻好笑的」、「自己說過的話自己不認反而說別人在造謠，這招是跟肉呆學的嗎？」

另外，四叉貓透過哥布林殺手的Threads找到他的IG，其IG帳號又有他的YT連結，YT又連到動漫及遊戲社群網站「巴哈姆特」，其巴哈姆特的帳號剛好可以輸入LINE，就這樣他順利找到哥布林殺手的個人LINE帳號，得知其本名為「陳XX」；但個人通訊社群被曝光後，哥布林殺手已將LINE帳號關閉。

四叉貓還特別去哥布林殺手的YT觀看他打遊戲的直播，意外看到對方的電腦桌面，哥布林殺手在IG自介稱自己是個「有錢人」、「已經退休，現在每天閒閒開實況打電動」，但在其桌面卻有一份名為「陳XX履歷」的檔案，還發現AV女優的資料夾和一堆疑似盜版的遊戲。

除此之外，四叉貓還找到哥布林殺手的PTT 帳號，9日晚間在一篇討論總統府報警抓造謠者的串文下留言，「我就是那個caffery802……一開始我只是看到Threads上有人貼這個文章，覺得法國BBC超好笑，再加上80億覺得很扯就發來反串，沒想到竟然擴出去了，這種一看就知道反串，發自己版上自己笑一下，結果變成網軍了……政府多拿點精力去找詐騙集團不是很好嗎？」

哥布林殺手稱只是在「反串」，原貼文確實已經不見。（圖翻攝自Threads）

四叉貓抓包哥布林殺手在PTT辯稱自己只是反串。（圖翻攝自PTT）

