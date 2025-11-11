為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    四叉貓爆料黃國昌土地贈與 北市社會局寄信：尊重兒少隱私審慎處理相關資料

    2025/11/11 16:22 記者蔡愷恆／台北報導
    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓過去發文質疑，立委黃國昌違規停車場土地贈與黃姓男子，而該名男子身分證字號開頭顯示是在國外出生，他綜合以上資料後猜測「黃國昌結婚後，他妻子特地跑去美國生小孩」，並問黃國昌猜測是否正確。結果疑似遭民眾黨支持者檢舉，昨（10）收到台北市社會局信件，內文提到貼文揭露特定少年之部分姓名、身分證字號等，應是兒少隱私，要求四叉貓「審慎處理相關資料」。他發文表示，「我隨便猜一下怎麼惹嘛！！！」

    四叉貓昨日在社群平台發文說，「收到一封台北市社會局寄來的信，看來是有人檢舉我的FB發文，所以社會局寄信來叫我以後要『審慎處理』相關資料。我打電話過去詢問，說這封信只是通知，看完就可以扔了。」

    他表示，既然小草檢舉，那就再說一次！根據地籍資料：黃國昌把違規停車場的那塊土地，贈與給一位黃姓男子，這位黃姓男子跟黃國昌住在同地址，由於黃姓男子的身分證是『F17』所以是在國外出生。他問：「這些都寫在地籍資料上，我到底公開揭露什麼少年資料了？」

    綜合以上資料，四叉貓猜測「黃國昌結婚後，他老婆特地跑去美國生小孩」，並發文詢問黃國昌，猜測是否正確？他直言，這三個月以來，黃國昌尚未承認這是他的兒子，「老爸都不承認這個兒子了，誰會知道是誰家生的？我隨便猜一下怎麼惹嘛！！！」

    社會局今（11）日也回應，為促進兒童及少年身心健全發展，社會局再度重申兒童權利公約第16條，兒少之隱私有依法受保障之權利。呼籲社會各界應尊重並重視兒少隱私權，守護兒少權益，避免不當干預。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播