四叉貓爆料黃國昌土地贈與 北市社會局寄信：尊重兒少隱私審慎處理相關資料

網紅四叉貓過去發文質疑，立委黃國昌違規停車場土地贈與黃姓男子，而該名男子身分證字號開頭顯示是在國外出生，他綜合以上資料後猜測「黃國昌結婚後，他妻子特地跑去美國生小孩」，並問黃國昌猜測是否正確。結果疑似遭民眾黨支持者檢舉，昨（10）收到台北市社會局信件，內文提到貼文揭露特定少年之部分姓名、身分證字號等，應是兒少隱私，要求四叉貓「審慎處理相關資料」。他發文表示，「我隨便猜一下怎麼惹嘛！！！」

四叉貓昨日在社群平台發文說，「收到一封台北市社會局寄來的信，看來是有人檢舉我的FB發文，所以社會局寄信來叫我以後要『審慎處理』相關資料。我打電話過去詢問，說這封信只是通知，看完就可以扔了。」

他表示，既然小草檢舉，那就再說一次！根據地籍資料：黃國昌把違規停車場的那塊土地，贈與給一位黃姓男子，這位黃姓男子跟黃國昌住在同地址，由於黃姓男子的身分證是『F17』所以是在國外出生。他問：「這些都寫在地籍資料上，我到底公開揭露什麼少年資料了？」

綜合以上資料，四叉貓猜測「黃國昌結婚後，他老婆特地跑去美國生小孩」，並發文詢問黃國昌，猜測是否正確？他直言，這三個月以來，黃國昌尚未承認這是他的兒子，「老爸都不承認這個兒子了，誰會知道是誰家生的？我隨便猜一下怎麼惹嘛！！！」

社會局今（11）日也回應，為促進兒童及少年身心健全發展，社會局再度重申兒童權利公約第16條，兒少之隱私有依法受保障之權利。呼籲社會各界應尊重並重視兒少隱私權，守護兒少權益，避免不當干預。

