為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡英文訪德國國會：走向Taiwan is supporting

    2025/11/11 16:14 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文訪問德國，當地時間10日接受德國「世界報」（Die Welt）專訪。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文訪問德國，當地時間10日接受德國「世界報」（Die Welt）專訪。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文訪問德國，當地時間10日受邀到德國國會大廈茶敘，並接受德國「世界報」（Die Welt）專訪。蔡英文今在臉書發文表示，她向德國社會傳達台灣加強自我防禦的決心，只要世界民主夥伴繼續支持台灣，我們必定能從 Taiwan can help 逐漸走向 Taiwan is supporting。

    蔡英文指出，德國的國會大廈中庭有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給人民」（Der Bevölkerung），每一位國會議員，從自己的選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

    蔡英文說，感謝友台小組主席徐德分（Till Steffen）為她導覽德國國會，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇」。

    蔡英文表示，她也向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。

    蔡英文說，她也透過德國媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，我們也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。

    蔡英文表示，在AI快速崛起的時代，台灣更是全球科技與經濟發展的關鍵核心，尤其在半導體產業，台灣的地位在短期內無可取代。只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，我們必定能從過去的 Taiwan can help 逐漸走向 Taiwan is supporting。

    德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）為蔡英文導覽德國國會。（圖擷取自蔡英文臉書）

    德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）為蔡英文導覽德國國會。（圖擷取自蔡英文臉書）

    蔡英文前總統與德國國會友台小組茶敘。（蔡英文辦公室提供）

    蔡英文前總統與德國國會友台小組茶敘。（蔡英文辦公室提供）

    蔡英文參訪德國國會並導覽。（蔡英文辦公室提供）

    蔡英文參訪德國國會並導覽。（蔡英文辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播