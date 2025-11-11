鄭麗文、「灣灣小月」追悼共諜吳石 馬場町淪「紅色景點」

曾鼓吹武統的中配網紅「灣灣小月」日前到馬場町紀念公園拍片，追悼吳石、朱楓等共諜。（圖擷取自抖音）

國民黨主席鄭麗文參加紅統團體舉辦的「秋祭」追思共諜吳石引發外界批判。有網友發現，曾鼓吹武統的中配網紅「灣灣小月」日前也到馬場町紀念公園拍片，追悼吳石、朱楓等叛國共諜，稱眷村爺爺選擇為信念而走，影片內容甚至將馬場町形塑成烈士就義的紅色景點。

中國官方9月30於官媒《央視》開播潛台諜戰劇「沉默的榮耀」，該劇由中國國安部、國台辦指導，刻劃中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案；11月8日，統派色彩鮮明的「台灣地區政治受難人互助會」舉行「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，邀請鄭麗文、國民黨副主席季麟連追思吳石等人。

據了解，吳石官拜國民政府陸軍中將，表面效忠蔣介石，實際上是中共安插在國民政府內部的高階間諜。1948年徐蚌會戰中，吳石將國軍作戰部署與補給情報秘密洩露給中共，導致10餘萬國軍覆滅。

「沉默的榮耀」播映之後，當年槍斃吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等叛國共諜的馬場町紀念公園，近期以來有許多中配、海外中國人前往土丘獻花追悼。

曾在台北橋下手持「中國台灣省，是中國不可分割的一部分」標語的中配「灣灣小月」，今年10月也到馬場町土丘拍片，並於抖音發布影片稱，看了「沉默的榮耀」，才知道吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉等烈士就義在這裡。

她更將反共老兵跟吳石等共諜混為一談，聲稱「吳石將軍明知赴台危險，仍堅定前行，讓我想起眷村的爺爺們，他們當年踏上船的那一刻，可能就知道此生再難見親人，卻仍然選擇為信念而走」。

「灣灣小月」在影中說，「想起我的外公叔公們，那些惦記原鄉的台灣老兵們，如今中國愈來愈強大，是對他們犧牲最好的告慰」。

無獨有偶，「灣灣小月」日前亦在台北捷運車廂內拍片，她與台灣乘客爆發口角，痛罵對方是「青鳥」，質疑連自己的國家都不認。而相關影片曝光後，網友痛批是故意煽動台灣社會，呼籲政府把武統中配驅逐出境。

對此，知情官員表示，中共官媒《央視》製播的「沉默的榮耀」在中國火紅，該劇本身就是中共對台單方面統戰宣傳的一環。近期許多中配、海外中國人入境台灣，到馬場町紀念公園土丘獻花，其實是台辦、統戰系統在背後推動。至於灣灣小月部分，已有民眾向主管機關檢舉，將按照程序處理。

