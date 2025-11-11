黃國昌稱「不忍苛責」蕭美琴 吳崢嗆：你才「借場地」高手

民進黨發言人吳崢砲轟，黃國昌老婆和小孩戶籍在李麗娟房子也是「借場地」、私塾也跟小姨子高翬公司借場地、就連狗仔頭謝幸恩都要跟中央社借場地。（圖擷取自吳崢臉書）

副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下外交突破，民眾黨主席黃國昌卻稱能借到場地對民進黨來說可能也是所謂突破、「不忍苛責」。民進黨發言人吳崢砲轟說，黃國昌老婆和小孩戶籍在李麗娟房子也是「借場地」、私塾也跟小姨子高翬公司借場地、就連狗仔頭謝幸恩都要跟中央社借場地，「你這麼會借，怎麼不出來講？」

吳崢在Podcast「仁愛路四段507號」指出，蕭美琴在歐洲議會發表演說當然是外交大突破，過去有沒有副總統在歐洲議會發表演說？奇怪的事是，每次台灣有些好成績，明明對台灣是好事，就有些人總是見不得人好，東酸西酸，說什麼夜郎自大、自HIGH各種酸，還說什麼「又不是進歐洲議會、又在騙台灣人」。

對於黃國昌宣稱，雖然不是受到歐洲議會邀請，但能借到歐洲議會場地，對民進黨政府來講，可能也是一種「所謂的突破，我們不忍苛責」。吳崢砲轟黃狗嘴吐不出象牙，反問黃：「什麼叫對民進黨來說可能是突破？對你來說是不是一種突破？不是嗎？」

吳崢質問黃：「什麼只是借場地？不然柯主席、黃委員也去歐洲議會借個場地，找50個歐洲國會議員坐在台下聽你講話，你辦辦看嘛！有沒有辦過？辦不辦得出來？你們做不到的事情，蕭美琴做到的，為什麼不是突破？什麼叫做只是借個場地？」

吳崢諷刺，說到借場地，黃國昌的老婆、小孩跟李麗娟借房子登記戶籍也是「借場地」，能不能先回答跟李麗娟的關係？不是說不認識、沒關係嗎？私塾也跟小姨子高翬公司借場地？黃國昌奇奇怪怪的事情才一大堆，借豪宅、借公司、狗仔隊又在高翬公司開會，你怎麼這麼會借場地？

吳崢痛罵，黃國昌才是借場地高手，難怪一看到就很有感，但黃也應該說明一下這是怎麼回事啊，幹麼裝不認識？黃國昌不只是借場地高手、裝糊塗高手，還把狗仔頭謝幸恩借到中央社裡面放，借中央社薪水養，你這麼會借，怎麼不出來講講，怎麼這麼會借？

