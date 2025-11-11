台菲近期合作密切 外交部宣布12月舉辦「台菲智慧港務論壇」

外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋今日宣布，外交部12月將舉辦「台菲智慧港務論壇」，屆時將有30多名菲律賓產業、官方代表來台。（資料照）

台灣與同處第一島鏈的菲律賓近期合作愈發密切。外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋今（11）日宣布，外交部12月將舉辦「台菲智慧港務論壇」，屆時將有30多名菲律賓產業、官方代表來台，菲律賓蘇比克灣管理局也會派代表出席。

連玉蘋今日於外交部例行記者會說明，菲律賓與我國同屬第一島鏈、理念相近，加上人口紅利豐富，近期台菲雙邊關係提升，包含菲律賓政府放寬該國官員訪台限制、提供我國民免簽待遇，以及推動多年的台菲避免雙重課稅協定洽簽亦有重要進展，雙邊關係正持續升溫。

連玉蘋說明，在去年美日菲共同宣布推動「呂宋經濟走廊」計畫後，我國亦主動呼應，外交部與中華民國國際經濟合作協會（CIECA）、美台商業協會（USTBC）也在今年8月25日至30日共同率經貿團赴菲律賓訪問，訪團成員涵蓋AI與智慧製造、港口設施、智慧農業、智慧畜牧及觀光業等我國具優勢領域。

連玉蘋指出，在台菲各項合作領域中，港務更是重要，尤其未來雙方產業合作中，涉及許多貨品進出、人員往返，與港務合作密切相關，今年12月9日至11日，外交部將舉辦「台菲智慧港務論壇」，屆時將有30多名菲律賓產業、官方代表來台出席論壇，就「智慧城市」、「無人水面載具（USV）」以及「智慧港口」等重要議題，進行意見交換，同時也為未來產業合作，奠定更堅實的基礎。

連玉蘋表示，高雄港是運量非常繁榮的港口，同時菲律賓蘇比克港是天然深水港，加上地理位置相當優越，若深化蘇比克港與高雄港進一步合作，可建立「智慧港務」的示範性鏈結，也可作為台菲經濟走廊的重要節點。

