    首頁 > 政治

    翁曉玲提三級機關正副首長經立院同意任命 林月琴：翁大上人毀憲亂政又一例

    2025/11/11 15:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委翁曉玲提三級機關正副首長要經立法院同意後任命，民進黨立委林月琴轟，翁大上人毀憲亂政。（記者王藝菘攝）

    立法院程序委員會審定本週議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關正副首長要經立法院同意後任命。民進黨立委林月琴痛批，「翁大上人復辟！毀憲亂政又一例！」繼癱瘓憲法法庭、拒絕NCC人事案之後，下一個癱瘓的可能就是所有的三級機關。

    林月琴批評，只要「翁上人」、國眾兩黨不滿人事、不是讀翁上人的憲法課、他們想癱瘓誰就癱瘓誰？黨產會也名列三級機關，不禁令讓人懷疑，國民黨是不是想要對黨產會動手腳、把黨產會廢掉，讓威權跟著翁大上人一起復辟？既然黨產被認定不當，乾脆癱瘓黨產會？

    林月琴表示，這兩年來國眾兩黨不斷阻礙國家運作、誰擋路就廢掉誰、又大手筆刪凍預算、明年度總預算依然卡關、國民黨主席鄭麗文又要和對岸謀求統一，根本就是要配合中共、搞垮台灣，「國家不是你們的人質，民主也不是你們癱瘓權力的工具！」

