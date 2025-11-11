為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐榛蔚提馬太鞍溪重建計畫疑問 卓榮泰：特別預算後天送立法院審議

    2025/11/11 15:12 記者陸運鋒／新北報導
    卓榮泰表示，馬太鞍溪重建特別預算將於後天（13日）行政院院會通過後送立法院，審議完成就可做全盤性協助。（記者陸運鋒攝）

    卓榮泰表示，馬太鞍溪重建特別預算將於後天（13日）行政院院會通過後送立法院，審議完成就可做全盤性協助。（記者陸運鋒攝）

    總統賴清德及行政院長卓榮泰今午坐鎮中央災害應變中心，聽取鳳凰颱風各部會工作會報，同時與花蓮縣、新北市、宜蘭縣市首長視訊，而徐榛蔚對於馬太鞍溪堰塞湖潰流重建計畫提出疑問，卓榮泰則表示，馬太鞍溪重建特別預算將於後天（13日）行政院院會通過後送立法院，審議完成就可做全盤性協助。

    徐榛蔚會中表示，因強降雨關係造成馬太鞍溪堰塞湖土泥下流，將疏浚區域又再填滿，未來仍需加大力度疏浚，昨晚新致災點為馬太鞍溪北岸部分，因堤頂前方未佈設堤防，水流沿產業道路流至明利村和三和水稻育苗中心，後續待水退仍需處理抽泥沙和佈堤工程。

    徐榛蔚指出，當地雨量和淹水狀況也影響到蘇花公路和台鐵隧道通行，需做相關強化工作，而花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例已通過，行政院和相關部會是否能提出重建計劃，並向地方鄉親說明願景規劃及預算匡列等藍圖，請賴總統和卓榮泰儘早到地方說明。

    卓榮泰表示，依照馬太鞍溪重建復原條例，將再編定一個特別預算，時程在後天（13日）行政院院會通過之後送給立法院，由立法院審議完成，就可依據內容就地方產業及災區民眾生活復建，做全盤性的協助。

    卓榮泰指出，鐵公路還有鋼便橋的部分，由於是光復鄉到萬隆鄉這段，目前還發生土石流情況，待風險降低之後，將要求交通部即刻進行搶修工作確保交通順暢。

    卓榮泰提到，馬太鞍溪北岸萬隆這段，因有將近約500公尺沒有堤防的缺口，將要求經濟部水利署將來做全面性的檢討，務必讓北岸和南岸之間，也就是萬隆到光復這段，都能夠達到防水的功能。

