蔡易餘、黃榮利再度交鋒 民進黨嘉義縣長初選引注目

民進黨2026年嘉義縣長黨內初選昨起至14日開放領表登記，嘉義縣海區立委蔡易餘、縣議員黃榮利均於今天領表登記，2人在2023年本屆立委選舉初選時就已交鋒，當時黃榮利登記挑戰蔡易餘，經總統賴清德勸說退出初選，經過3年2人於縣長初選再次競爭，引發關注。

蔡易餘為前立委蔡啟芳之子，2012年挑戰當時海區國民黨立委翁重鈞失利，經深耕在地，2016年當選立委，2020年、2024年都拿下近6成選票成功連任；蔡易餘具法律專業，在立法院提案修法得心應手，在地服務積極，爭取台積電在嘉義科學園區設廠等重大建設，今年起多次參與山區活動，服務團隊也早已進入山區，被看好延續現任縣長翁章梁施政。

黃榮利從里長做起，曾任太保市代會副主席、市農會總幹事及市長，2022年轉戰縣議員當選；黃家在海區實力雄厚，黃榮利的女兒黃靜玉為太保市農會總幹事，妹妹黃麗貞曾任朴子市長及太保市農會總幹事，妹婿黃文峯為前省諮議員，外甥女黃嫈珺為縣議員，現任太保市長鄭淑分則是他一手拉拔，去年擊敗民進黨提名的戴光宗勝選。

地方認為，蔡易餘在海區具優勢，但山區先前較少經營，需仰賴現任立委陳冠廷及其父親陳明文的派系力量；黃榮利在太保市、朴子市實力強，但黃麗貞、黃文峯及黃嫈珺在2024年支持國民黨總統候選人侯友宜，被民進黨開除黨籍、退黨，恐對黃榮利初選會有影響。

地方指出，蔡易餘、黃榮利勢力均在海區，需爭取在山區具有雄厚實力的縣議長張明達擴大支持度；張明達曾在2018年縣長初選與翁章梁競爭，當時激烈交鋒，基層裂痕難平，從之後的2屆山區立委選舉民進黨得票率均未達5成可見端倪。

張明達受訪說，目前仍在領表登記階段，還沒正式進入初選，「大家都是好朋友」，靜待變化，他則會跟著黨的方向，而若蔡易餘與黃榮利真的在初選對決，他認為「不會有我7年前初選時激烈」。

