竹縣府數位發展處將成立 議員鄭朝鐘要求強化資訊數據應用與整合

無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘針對即將成立的縣府數位發展處，要求縣府未來數位執政的關鍵就在強化資訊數據的應用與整合。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府數位發展處成立在即，無黨籍縣議員鄭朝鐘今天從體育場館租借、警察局政令宣導爆紅短影音、文化局空有多樣豐富活動卻不見成果集錦影片推播等，直球對決縣府，要求未來施政強化行銷、傳播力道外，想讓整個縣政機器運轉得順暢，關鍵核心還在資訊數據的應用及整合上。

鄭朝鐘說，他一直很重視縣府各單位在線上平台的功能整合，期許數發處透過資訊整合提升縣府執政效能，也希望後台的大數據可作為推動政策的依據與考核。特別是把AI導入縣府團隊運作，建構平台整合各局處資源，也可望減少人力負擔。



反觀現況，縣府對內、對外的資訊數據整合應用都嫌落後，以每天清晨從竹北火車站開往竹東高中的快捷8號支線為例，因行經興隆大橋，只要天候不好就壅塞造成學生上學遲到。學生須取得遲到憑據向校方請假，但這憑據從申請到取得要花1週，根本有愧當前喊得震天嘎響的智慧管理。

另外，縣府教育局負責的體育場館租借，也依舊須人到場才能預訂或繳費。縣府文化局的街頭藝人資訊平台內容是10年前的「老」東西，儘管33個專業場地和街頭藝人資料都在上面，卻沒有互動或推播，場地的租借一樣要靠電話諮詢等老方法。

反觀縣警局交通隊10月中透過「竹縣警好客」臉書粉絲頁做人本交通的宣導，短短1分鐘的短影音，結合生活案例和交通法規，局長林建隆還粉墨登場。警局在沒有縣府新聞處的協助宣傳下，自立自強創下近34萬的觸及率，這是很多委外製作都未必能產生的共鳴，值得全縣府借鏡。

新竹縣警局長林建隆是縣府團隊中，因短影音爆紅的新晉「網紅」局長。（取自竹縣警局「竹縣警好客」臉書粉絲頁）

