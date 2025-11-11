應對中國統戰滲透 僑委會：僑台商建構非紅供應鏈擴大友我力量

立法院外交及國防委員會12日將邀請僑委會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。書面報告已經送抵立院。（資料照）

面對中國對台造成的複合式、灰色地帶襲擾、統戰威脅，我國愈發重視韌性。僑務委員會最新業務報告指出，我國僑台商網路遍佈六大洲，結合台灣產業優勢與全球合作需求，逐步建構分散風險的「非紅供應鏈」，盼借助台灣優勢鞏固僑社在主流社會地位，擴大友我力量，並藉由逐步扎根建構跨國互助的安全網絡，成為台灣可信賴的海外合作夥伴。

立法院外交及國防委員會明（12）日將邀請僑委會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。

僑委會最新書面業務報告指出，面對當前中國統戰滲透與複合式挑戰，僑委會積極協助僑界強化自我防衛能量，透過研討會及培訓課程，增進訊息辨識力與凝聚力，讓僑社能保持正確認知。

僑委會也指出，僑台商網絡遍布6大洲，長年深耕當地市場，結合台灣產業優勢與全球合作需求，逐步建構風險分散的「非紅供應鏈」，展現經濟韌性與策略彈性；希望藉助台灣優勢鞏固僑社在主流社會的地位，擴大友我力量，同時憑藉逐步扎根建構跨國互助、具有自我防衛與自我強化功能的安全網絡，成為台灣最可信賴的海外合作與支援夥伴。

今年度僑務推動成果方面，書面報告指出，僑委會今年在美國職棒大聯盟（MLB）、美國職籃（NBA）等大型賽事共舉辦21場台灣日，吸引 20070人次僑胞參與，現場觀眾近60萬人次，讓台灣透過體育行銷全美；華語文教育方面，僑委會自2021年起，協助美國及歐洲僑校（團）設置「臺灣華語文學習中心（TCML）」， 今年已設立88所，其中美國68所、歐洲20所。

產攜專班方面，僑委會書面報告說明，114學年度產學攜手合作僑生專班錄取人數達5832人，入學人數5460人；海青班錄取1630人，入學人數1376人，因應規模擴大，僑委會也將工讀金與學習扶助金名額提升至1825名，每月補助新台幣2500元，以及提供僑生醫療保險及清寒僑生健保費補助，強化在學支持。

