    首頁 > 政治

    質詢怒喊惡法亦法！ 卓榮泰神回「這句」吳宗憲忙否認

    2025/11/11 16:41 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委吳宗憲今日在立法院質詢行政院長卓榮泰。（取自國會頻道）

    國民黨立委吳宗憲今日在立法院質詢行政院長卓榮泰。（取自國會頻道）

    國民黨立委吳宗憲今日在立法院質詢行政院長卓榮泰時指出，立法院三讀通過法律，行政院卻不依法編列，「法律人都知道一句話，惡法亦法」，結果卓榮泰秒回「你承認你是惡法嗎？」讓吳宗憲連忙喊：「不是啦！」

    卓榮泰今天率領行政院各部會首長，赴立法院進行施政報告並備質詢，吳宗憲與卓榮泰唇槍舌戰爭論不休。期間，吳宗憲質疑為何行政院不依法編列《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》，不依法編列的依據是什麼？卓榮泰則回應，只要釋憲結果合憲，行政院就依法編列而且追溯。

    接著，吳宗憲又嗆，法律人都知道一句話叫做「惡法亦法」，要求卓榮泰依法行政。沒想到，卓榮泰馬上反問「你承認你是惡法嗎？」吳宗憲連忙喊「不是啦！」並再反嗆卓「不要在那邊耍嘴皮啦！」

    吳宗憲也解釋他的意思是：「即使你今天再厭惡這個法律，你也可以依法行政！」而卓榮泰則回應：「委員盡可以跟國人說惡法亦法，但在行政院不能違憲！」

    立院院院會行政院長卓榮泰備詢。（記者王藝菘攝）

    立院院院會行政院長卓榮泰備詢。（記者王藝菘攝）

