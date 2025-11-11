蕭美琴歐洲議會演講 翁達瑞大讚：賴政府的一場外交勝仗

副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。（美聯社）

副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示這是「賴政府的一場外交勝仗」，大讚「外交手法靈巧」，以致於「中國只好認了」。

陳時奮今於臉書發文提及，蕭美琴以現任副總統的身分接受IPAC的邀請，在比利時布魯塞爾的歐州議會公開演講，陪同的有外交部長林佳龍，還有代表立法院參加IPAC的范雲。

IPAC的全名是「Inter-Parliamentary Alliance on China」，中文可譯為「中國議題跨國會聯盟」，IPAC現有43會員國，包括美加、英德法、日韓等民主盟邦（歐盟也是會員），宗旨在解決中國對國際秩序的破壞。蕭美琴的這場演講是賴政府的一場外交勝仗：事先毫無風聲，現場氣氛熱烈，事後國際媒體廣泛報導。

蕭美琴以台灣現任副總統的身分到歐洲議會演講，中國必會橫加阻撓。蕭美琴的出訪事先毫無風聲，讓中國措手不及。很多人都歸功於賴政府保密成功，不過陳時奮說，「但我不這麼認為！」參與這次外交出擊的政府部門包括總統府、外交部、與立法院，加上蕭美琴搭乘班機的中華航空，知情人士不在少數。以中國對台滲透的綿密，我很難相信消息沒有走漏。

蕭美琴由荷蘭落地，再轉往比利時，事先要取得申根簽證，抵達後的維安、交通、與食宿也都要事先安排妥當。以中國在歐洲佈建的綿密，我也很難相信消息沒有走漏。邀請單位的IPAC共有43個會員國，雖說多數是民主盟邦，但仍有不少親中的國家。主辦方知曉蕭美琴受邀演講的人不在少數，我更難相信消息沒有走漏。蕭美琴能成功踏進歐洲議會，在IPAC的年會演講，我不認為是保密成功，而是中國阻擋不了，只好認了。

「為何我說中國阻擋不了蕭美琴在歐洲議會演講，只好認了呢？為何中國抗議無方，以下是我的解釋。」陳時奮分析，首先，中國向歐盟抗議發給蕭美琴申根簽證，但歐盟可把責任推給荷蘭，因為蕭美琴從荷蘭入境。接著，中國向荷蘭抗議讓蕭美琴入境，但荷蘭可推說蕭美琴要去布魯塞爾，沒理由阻止她在荷蘭過境。

最後，中國向比利時抗議讓蕭美琴進入布魯塞爾，但比利時可推說歐盟內部沒境管，無法阻止蕭美琴從荷蘭入境。除了簽證的阻撓，中國也可要求歐盟拒絕讓蕭美琴進入歐洲議會。歐盟可推說主辦方是IPAC，歐盟無權代為篩選賓客。中國還可要求IPAC收回蕭美琴的演講邀請，但IPAC可推說這是43個會員國的共同決定，年會主辦單位無權取消演講的邀請。

在這個抗議的過程，中國必會收到類似的訊息：只因為中國的抗議，我們就取消蕭美琴的演講，這會讓我們很沒面子。如果中國抗議了，但我們還是讓蕭美琴演講，這會讓你們很沒面子。既然無法兩全其美，何不中國裝作不知道，等蕭美琴演講完之後再高調抗議。最後中國只好認了，事後也高調抗議，但生米已煮成熟飯。

「外交手法靈巧」陳時奮直指，講白了，IPAC就是個「反中」聯盟，但只是「跨國會」的聯盟，不是「跨國」的聯盟。「跨國會」與「跨國」的差別有極大的巧妙。基於中國的經濟與外交勢力，不少國家的行政部門採親中立場，但未必獲得立法部門的全面贊同。就算有些國家的行政部門反中，也不便加入「跨國」的反中聯盟。

IPAC是「跨國會」的反中聯盟，其運作不會直接影響行政部門與中國的交涉。有些國家的行政部門親中，但也樂見國會採取反中的立場。賴政府指派蕭美琴到IPAC的年會演講，掌握了國際交涉的巧妙。透過國會交流，台灣走出去了，但不會損及地主國與中國的關係。雖然立法部門扮黑臉，但行政部門仍可扮演白臉。

蕭美琴的旅行安排更具巧思：從荷蘭落地，再轉機入境比利時。蕭美琴的安排讓中國抗議無門。荷蘭與比利時願意給方便，歸功於蕭美琴在華府建立的人脈。謝志偉與吳志中兩位大使也著力不少。嚴格講，可供IPAC舉辦年會的場所很多，並無非要在歐洲議會舉辦的理由。這個場地安排透露IPAC對蕭美琴的尊重，更讓歐盟有機會對台灣展現善意。

陳時奮認為，蕭美琴到歐洲議會演講的消息見報後，藍營立刻就有膝蓋反應，貶抑這場演講的外交意義。更離譜的是，網路謠言四起，指稱賴政府花錢買外交。對這些唱衰台灣國格的言語，我不想多加反駁。他只要說：「藍營的氣急敗壞，更肯定賴政府打了一場外交勝仗！」

蕭美琴。（美聯社）

