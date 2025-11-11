為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳其邁任內頭一回 藍營攻佔議會主席台擋總預算

    2025/11/11 14:30 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會國民黨團攻佔主席台阻擋總預算交付，對市府諸多措施表達抗議。（記者王榮祥攝）

    高市議會今進行總預算交付議程時，國民黨團先是數落高雄市政府諸多缺失，接著攻佔主席台、舉牌拉布條阻擋議程進行，這也是陳其邁市長任內頭一回。

    高市議會定期大會今進行總預算交付審查，藍、綠雙方各自甲動，場面熱絡。

    藍營有備而來，第一波先鎖定高市審計處報告中、關於市府的各項疏失提出嚴厲批判，接著集體往主席台集結，舉牌拉布條抗議「市府擺爛、市民心寒」，嘲諷「震怒的市長」與「囂張的官」，痛批市府無視民意、傲慢成性、市政怠惰、拖累高雄、違法亂紀、自創名詞。

    議長康裕成眼見秩序紊亂，先宣布休息，不料藍營議員隨即搶下議事槌、還拿出玩具槌替代；綠營則試圖上台解圍，並秀出「交付審查才是責任」、「不審預算，薪水小偷」的字牌反制；雙方在主席台上數度推擠、互喊，最終在多位綠營議員陪同下，先讓議長康裕成脫離藍營圍困圈。

    議會資深人員提到，上一回攻佔主席台場面發生在前市長韓國瑜時期，當時綠營抗議韓國瑜選總統，強烈杯葛議程，藍綠在主席台上攻防期間還造成兩位議員受傷送醫。

    市長陳其邁任內曾發生過總預算沒在既定議程完成交付、後變更議程才順利交付的情況，但主席台被攻佔阻擋總預算，是陳其邁任內第一回。

    高市議會藍營攻佔主席台怒批市府擺爛，綠營秀出「不審預算，薪水小偷」字牌反制。（記者王榮祥攝）

