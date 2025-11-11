真心愛台灣！山田摩衣曝與高市早苗互動細節 影片6天破百萬點閱

民進黨秘書長林右昌（左3）2024年12月拜會時任日本眾議員的高市早苗（中），立委郭國文（右3）、新北市議員山田摩衣（右1）和神戶市議員上畠寬弘等人在會後拿起台日友好的布條合照。（資料照）

日台混血、新北市議員山田摩衣近日上節目談及民進黨去年訪日行程，首度公開與日本新任首相高市早苗的初次互動細節。她以流利日語自我介紹並遞上日文名片，讓高市驚訝又好奇，隨後更聽到對方真誠表示「我真的非常喜歡台灣」。相關影片上線6天便衝破百萬點閱，掀起台日網友熱烈討論。

山田摩衣日前受邀上YouTube 節目《艾瑞克 in 新聞》，分享民進黨中央於2024年12月的訪日幕後過程。當時由時任秘書長林右昌率團，代表黨主席賴清德拜會日本政界，包括時任眾議員的高市早苗。

山田摩衣憶述，會面時她用流利日語介紹自己並遞上日文名片，高市先是愣住一秒，驚訝地問「為什麼你會有日文名字？」在得知山田是台日混血、父親為日本人後，高市又注意到名片上寫著「板橋」，誤以為她是東京都板橋區議員，讓山田急忙解釋自己是「台灣新北市板橋區」的市議員，現場氣氛輕鬆愉快。

山田摩衣笑說，這段小插曲也讓雙方更快熟絡。最讓她印象深刻的是，高市早苗語氣誠懇地說：「我真的非常非常喜歡台灣，我喜歡台灣的美食、風景和人。」山田強調，能從一位日本政治人物口中聽到這樣的話，不像是客套話，而是真誠流露，更直呼「這樣的政治人物站在你眼前，很難不喜歡她吧！」

隨著影片爆紅，山田在臉書發文感謝支持，寫下「百萬點閱影片達成！人生成就解鎖」並透露，實在沒想到一支短影音竟在6天內達到1百萬點閱，直呼「人生成就意外解鎖」。

她猜測，或許是因為這波中日外交衝突，使這支影片特別受到網友關注，她也親自看完600多則留言，雖有不少中國小粉紅的酸言嘲諷，但更多網友表達對其問政上的支持肯定，「我會繼續監督市政並持續推動台日友好、城市交流與議會外交，讓國際看到台灣的民主價值與驕傲」。

