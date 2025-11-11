「心疼她被家暴」竹市消防局長宿舍外借惹議 姪女同居人發聲明反駁

新竹市消防局長李世恭官舍供姪女借住爭議演變成8點檔狗血劇，其姪女與同居人互發聲明向議會陳情。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市消防局長李世恭被爆將局長職務官舍供姪女入住後，演變成家暴與家事8點檔劇情！李世恭姪女昨天寄陳情聲明書給議會民意信箱說明住官舍原由後，議會代轉發給所有議員，而李世恭姪女的江姓同居人也發反駁聲明書到議會信箱。有議員認為議會轉發李世恭姪女的聲明書給所有議員，卻未轉發其姪女江姓同居人的聲明給所有議員，已淌進市府官員李世恭的家庭混水事務中，將議會變成市府官員家事調解會，恐讓外界認為議會立場似有偏袒一方之嫌。

新竹市議會強調，對此陳情內容委沒有評論，議會只是代轉發。過去只要到議會民意信箱陳情的，就會奉簽核准轉給議員，此次也是一樣，至於李世恭姪女江姓同居人的聲明，議會已考量是相對人，也會代轉發給所有議員。同時若市府政風處認為有需要，也可代轉發兩人的聲明信件給市府。

請繼續往下閱讀...

對姪女發聲明信件到市議會民意信箱，李世恭說這是他們的私事，並提到姪女已找到住處，本週四（13日）就會搬離官舍，至於姪女的江姓同居人在聲明及對話截圖中提到李世恭曾打電話恐嚇江男母親，李世恭否認稱沒有的事，強調要對方拿出證據，否則會請律師。

李世恭在被爆出將宿舍供姪女1家3口入住後的爭議越滾越大，不僅扯出家暴風波，更被爆出李世恭疑用公務車幫忙載姪女小孩到消防局住及玩，甚至假日也會幫姪女幫忙照顧小孩，如今更爆出李世恭姪女的江姓同居人不希望李世恭涉入其家庭事務，更公開有不准李世恭與其小孩見面的協議書，複雜的家事情節風暴有如8點檔狗血劇情。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法