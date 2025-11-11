為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    地政士投入防詐行列 內政部：攔阻破百件、逾7億不動產詐騙

    2025/11/11 13:37 記者李文馨／台北報導
    內政部今天舉行2025地政節慶祝大會，次長董建宏致詞表示，感謝第一線地政士投入防詐行列，避免長輩踏入錯誤詐騙陷阱。（記者李文馨攝）

    內政部今天舉行2025地政節慶祝大會，次長董建宏致詞表示，感謝第一線地政士投入防詐行列，避免長輩踏入錯誤詐騙陷阱；據內政部統計，過去一年，全國地政機關成功攔阻122件疑似詐騙登記案件，守護民眾財產逾7億元。

    董建宏今天出席2025年地政節慶祝大會，表揚不動產阻詐成效績優獎得獎縣市、地政貢獻獎得主、內政業務志願服務金質獎等，並感謝地政專業人員從循證治理到地政事務的房貸推動、國家土地政策、住宅政策改革以及不動產防詐等相關協助。

    根據內政部統計，過去一年，全國地政機關成功攔阻122件疑似詐騙登記案件，守護民眾財產逾7億元，同時推廣「地籍異動即時通」，截至10月底申請人次已突破72萬。在測繪技術創新上，內政部建置「台灣通用電子地圖」，整合多項地理資訊供各界應用，並在國際發行113幅電子航行圖，供全球逾2.6萬艘船舶導航使用。

    董建宏表示，內政部雖然有警察單位站在防詐的第一線，但要防止更多詐騙需要仰賴民間的力量。他說，地政士工作非常繁重，感謝第一線地政士投入防詐的行列，避免長輩踏入錯誤詐騙陷阱，解除相關不動產交易，也提醒買賣雙方如何避免錯誤的資訊。

    董建宏也提到，面對氣候變遷的挑戰，感謝地政人員在災難過程提供許多資訊，在馬太鞍溪事件中，國土測繪中心提供相當多的圖資，透過這份資料，政府得以順利且清楚地提供給學者專家、部次長完整判斷，決定馬太鞍溪事件如何處理、如何能夠成功的、安全的，在一定程度上進行撤離。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    內政部臺灣電子航行圖中心本月1日推出「臺灣海圖APP」，民眾在現場透過3D建模的高雄港船舶駕駛模擬臺，體驗結合電子海圖、海象等即時資訊的航行操作。（記者李文馨攝）

